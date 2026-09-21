Ben Stevens ya se entrena en Gimnasia

El pívot de 2,08 metros de estatura tuvo su primera práctica con el equipo, que ya se prepara para visitar a Lanús, por el inicio de la Liga Nacional.

Con la incorporación del pívot Benjamin Stevens, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inició este lunes su última semana de preparación, ya con la mente puesta en Lanús, a quien visitará dentro de una semana cuando dé comienzo la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana con la presencia de catorce jugadores, ya preparando la estrategia a emplear en el partido debut.

Además del mencionado Stevens, irlandés-canadiense de 2,08 metros de estatura, también fueron parte de la práctica Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Valentín Forestier, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Obi Okafor, Carlos Rivero y los juveniles Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce, Yoscar Dinza y Santiago Ivanoff.

Además, se espera por el pívot senegalés Amar Sylla, mientras que en noviembre, se sumará al equipo el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros.

El plantel volverá a trabajar este martes, lo mismo que los días siguientes y lo hará hasta el sábado. El domingo, en horas de la mañana, el plantel viajará a Buenos Aires, ya para visitar el lunes 28 a Lanús, día en que comenzará la defensa del título logrado en la última temporada.