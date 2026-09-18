Argentina acelera gestiones para recuperar la Fórmula 1 después de casi tres décadas

Representantes del Gobierno nacional y del Automóvil Club Argentino mantuvieron una nueva reunión para avanzar en el posible regreso de la máxima categoría del automovilismo. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez aparece como el escenario elegido para una eventual vuelta.

Argentina volvió a mover fichas para intentar recuperar un lugar en el calendario de la Fórmula 1. Autoridades del Gobierno nacional y del Automóvil Club Argentino mantuvieron una reunión en Casa Rosada para analizar los próximos pasos de una negociación que busca traer nuevamente al país a la categoría más importante del automovilismo mundial.

Del encuentro participaron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el presidente del ACA, César Carman; y el director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la institución, Sebastián Levinguer.

Durante la reunión se repasaron los resultados del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil, realizado en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, y se analizaron los avances para volver a recibir grandes competencias internacionales, entre ellas la Fórmula 1 y el World Rally Championship.

La propia FIA informó que durante aquel encuentro sus autoridades dialogaron con el presidente Javier Milei sobre las aspiraciones de Argentina de ampliar su presencia dentro del automovilismo internacional, incluyendo específicamente a la Fórmula 1 y otros campeonatos mundiales.

El Gálvez, en el centro de las gestiones

El escenario señalado para un eventual regreso es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que atraviesa un proceso de renovación.

La intención es que el circuito pueda recibir primero al MotoGP en 2027 y, posteriormente, avanzar con las adecuaciones necesarias para cumplir con las exigencias que demanda la Fórmula 1.

Por ahora no existe una fecha confirmada ni un acuerdo anunciado para incorporar nuevamente un Gran Premio de Argentina al calendario mundial, por lo que las conversaciones continúan en una etapa de gestión institucional y deportiva.

Una ausencia que lleva casi tres décadas

La última carrera de Fórmula 1 disputada en Argentina tuvo lugar en 1998, también en el Autódromo de Buenos Aires. Aquella edición se corrió en el Circuito N° 6 y terminó con victoria del alemán Michael Schumacher.

Desde entonces hubo diferentes intentos de recuperar la categoría, pero ninguno logró concretarse.

La nueva ronda de reuniones se produce en un contexto de mayor vínculo entre el ACA, el Gobierno nacional y la FIA, aunque el regreso de la Fórmula 1 todavía depende de cuestiones deportivas, económicas, contractuales y de infraestructura que deberán resolverse antes de que pueda convertirse en una fecha oficial.