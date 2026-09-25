El taekwondo comodorense rumbo a la Copa del Mundo en España

Se trata de atletas de las academias Red Group y Grupo Patagonia, dirigidas por los maestros Juan Millatureo y Orlando Velásquez (VII Dan).

La 10ª Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF 2026 se llevará a cabo en Benidorm (España) del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2026, bajo la organización de la ITF (International Taekwon-Do Federation), con participación de las escuelas comodorenses Red Group de Juan Millatureo (VI Dan) y Grupo Patagonia de Orlando Velásquez (VII Dan).

En este sentido, el presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió a la delegación en su despacho, para felicitarlos por todo el entrenamiento y preparación para la cita internacional, y desearles el mayor de los éxitos a los catorce atletas que irán acompañados por sus instructores.

Por Red Group competirán Valentina Flores, Juan Pablo Millatureo, Rigoberto Sanzana, Lautaro Sanzana, Nicolás Sánchez, Micaela Millatureo, Thiago Hernández y Tiziano Hernández, mientras que por Grupo Patagonia irán Mickaela Caamaño, Brianna Barrera, Juan Ojeda, Lautaro Fernández, Marcela Huaiquil y Vanesa Huaiquil.

“Ya está todo listo, a punto de viajar. Salimos de Comodoro, y pasado mañana viajamos de Buenos Aires a España. Los competidores están entrenados, preparados, mentalizados y concentrados en lo que tienen que hacer. Vamos con muchas expectativas, es un muy lindo grupo con las dos escuelas. Disfrutaremos de la competencia, siempre con el apoyo de Comodoro Deportes que nos brinda espacios, nos ayuda para poder concretar los viajes, así que estamos muy agradecidos como siempre”, comentó el maestro Orlando Velásquez.

"Vamos con las mejores expectativas. Metimos mucho esfuerzo, entrenamos dos o tres veces por día, mucho trabajo. El lunes hay pesaje y el martes arranca la competencia. Venimos a agradecer a Hernán, porque nos juntamos en febrero y el acompañamiento fue inmediato. Sabe cómo trabajamos y hoy nos venimos a despedir y agradecer, con todo el grupo de competidores. Hernán y su equipo hacen un gran trabajo y nos vamos contentos con un acompañamiento así, en esta ocasión para viajar a España, pero siempre apoyándonos en las ideas que tenemos”, agregó el maestro Juan Millatureo.

Copa del Mundo ITF España 2026

Delegación comodorense

Red Group:

- Valentina Flores (Pre-Junior +60kg.)

- Juan Pablo Millatureo (Adulto hasta 75kg.)

- Rigoberto Sanzana (Adulto hasta 81kg.)

- Lautaro Sanzana (Pre-Junior hasta 65kg.)

- Nicolás Sánchez (Adulto hasta 81kg.)

- Micaela Millatureo Adulto hasta 55 kl

- Thiago Hernández Adulto hasta 69

- Tiziano Hernández Pre-Junior hasta 50

Coach: Juan Millatureo VI Dan

Tae Kwon Do Grupo Patagonia:

- Mickaela Caamaño IV Dan Adultos hasta 70kg.

- Brianna Barrera III Dan Juvenil hasta 53kg.

- Juan Ojeda I Dan Adultos hasta 81kg

- Lautaro Fernández II Dan Juvenil hasta 60kg.

- Marcela Huaiquil I Dan Senior hasta 67kg.

- Vanesa Huaiquil II Dan Senior hasta 63kg.

Coach: Orlando Velásquez (VII Dan).