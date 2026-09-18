Continúa el sueño mundialista de Taekwondo Asociación Austral

La institución competirá este fin de semana en la etapa 4 Centro del Argentina Taekwon-Do Tour que se realizará en Santa Rosa de Calamuchita, buscando seguir sumando puntos de cara al Mundial de Irlanda 2028.

Hugo Reinoso, Sergio Oyarzo y Thiago Oyarzo, integrantes de Taekwondo Asociación Austral (TAA), junto con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, planificaron lo que resta de la temporada, teniendo en cuenta que la institución afrontará importantes viajes para competir.

Tras su participación en la etapa 3 NOA del Argentina Taekwon-Do Tour (ATT), desarrollada en La Banda (Santiago del Estero), Taekwondo Asociación Austral (TAA) continúa el camino del sueño de llegar al Mundial de Irlanda 2028 y el próximo destino será la provincia de Córdoba.

Es que el domingo 20 de septiembre, deportistas de la institución comodorense competirán en la etapa 4 Centro del ATT, que se realizará en el Centro de Formación Deportivo Municipal de Santa Rosa de Calamuchita.

Posteriormente, el 1 de octubre estarán en Río Grande (Tierra del Fuego) con una delegación de 45 competidores. Mientras que, el 13 de diciembre estarán en Buenos Aires participando en el Campeonato Nacional, que también sumará puntos de cara a la cita mundialista.

“Tenemos alrededor de diez competidores que ya estarían casi clasificados pero obviamente todavía faltan muchísimos puntos por delante, así que tenemos que seguir trabajando durante lo que resta de este año y todo el próximo para poder llegar”, declaró Sergio Oyarzo.

“Fue una reunión súper positiva, vinimos a plantearle a Hernán (Martínez) ciertas cuestiones que tenemos con la institución y nos vamos muy conformes con la ayuda que nos va a estar brindando el Ente Comodoro Deportes”, sentenció el referente de TAA.

En agosto, Thiago Oyarzo integró el seleccionado de la Confederación Argentina de Taekwon-do ITF (CATITF) en la histórica gira por China y Corea del Sur. En donde el comodorense se trajo seis medallas de dos competencias y concretó una gran actuación.

En el One Taekwon-Do Championships de Seúl (Corea del Sur), realizado en el Estadio Kukkiwon, la casa mundial del Taekwondo WT, el taekwondista salió primero en Formas y segundo en Lucha con la Selección Argentina. También obtuvo dos medallas de plata en Lucha Individual y Lucha Individual unificada entre las dos federaciones (ITF y WTF).

Por su parte, en el International Taekwon-Do Open de Suzhou (China) se quedó con la segunda ubicación en Lucha Individual y en Forma Individual.

“La verdad que fue muy exitosa, viví una gira asiática muy completa, estuve en China y en Corea del Sur. Fue una experiencia única. Me vine con varias medallas y con la Selección Argentina hicimos competencia con la WT”, expresó Thiago.