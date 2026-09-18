Othar Macharashvili destacó las obras en el Socios Fundadores

El intendente Othar Macharashvili recorrió este viernes las instalaciones del estadio Socios Fundadores, donde el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia lleva adelante una serie de trabajos de refacción y ampliación, de cara al inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol y a su participación en la Basketball Champions League Americas 2026/27. Durante la visita, estuvo acompañado por el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y dirigentes de la institución.

En ese marco, Macharashvili destacó las mejoras que se están concretando en el estadio y el esfuerzo de la dirigencia y los trabajadores del club para adecuar el escenario a las exigencias de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), al señalar que “está quedando cada vez más lindo; esta ampliación sumará unas 200 plateas y estará acorde a las exigencias requeridas para las competencias internacionales”.

Asimismo, puso en valor la identidad que Gimnasia construyó a lo largo de los años y el acompañamiento de toda la comunidad al proyecto deportivo. En ese sentido, expuso que “el Socios Fundadores de Comodoro te da energía, cuando el estadio está lleno es una sensación única”.

Por su parte, el presidente de Gimnasia y Esgrima, Pablo Ivanoff, explicó que los trabajos comenzaron a partir de la necesidad de adecuar el estadio a la reglamentación internacional. “Pusimos la cancha en condiciones para la reglamentación FIBA, tarea que prácticamente ya la culminamos. Además, aprovechamos el envión, el furor del campeonato y las ganas que tenemos de que el Socios crezca y nos propusimos objetivos para mejorar las tribunas y aumentar la capacidad”, detalló.

En esa línea, Ivanoff valoró especialmente el acompañamiento del Municipio en este proceso de crecimiento institucional, ya que “tener ese respaldo, que estén interesados en saber cómo estamos y que siempre estén al tanto de las necesidades que tenemos, a nosotros, como institución, nos deja tranquilos”.

Cabe recordar que Gimnasia y Esgrima se consagró campeón de la última edición de la Liga Nacional de Básquetbol, título que le permitió obtener la clasificación a la Basketball Champions League Americas 2026/27, competencia internacional que comenzará en diciembre.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.