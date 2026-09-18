La actividad de este sábado comenzará a las 14 y contará con juegos corporales, musicales y de cooperación.

EFI recibe a la primavera con un encuentro en la Escuela Nº 517

La EFI (Educación Física Infantil) prepara para este sábado su tercer encuentro del año, en este caso será nuevamente en zona sur, en el gimnasio de la Escuela Nº 517, ubicada en Juana Azurduy y Lisandro de la Torre del barrio Isidro Quiroga.

“Vamos a estar en la Escuela 517, en el horario de 14 a 16 horas. La idea es empezar a recibir y dar inicio a la primavera, siempre con juegos corporales, musicales, de cooperación, ya que en cada encuentro participan las distintas infancias que asisten en cada sede. Invitamos a las familias a que se acerquen a participar”, explicó la referente Yanina Rojas.

Cabe resaltar que, EFI arrancó el año con el encuentro efectuado en el Gimnasio municipal Nº4 de Km. 8, y después lo hizo en el Gimnasio municipal Nº 1.

Luego de la próxima visita a la Escuela Nº 517, el anteúltimo encuentro se desarrollará el 24 de octubre en el Club Ingeniero Huergo, y posteriormente cerrará el año el 28 de noviembre en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Por otra parte, Rojas comentó que “aún pueden asistir a los distintos espacios donde se da EFI, en total se dan en once sedes y subsedes municipales, y está destinada para niñas y niños desde los 3 años”.