Se miden este sábado a las 16 en el Estadio Municipal por la cuarta fecha de la Zona 5, Región Patagonia, del Torneo Regional Federal Amateur.

La CAI va por la recuperación y Huracán quiere su primer éxito

La Comisión de Actividades Infantiles recibirá este sábado a Huracán por el adelanto de la cuarta fecha de la Zona 5 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal, dará comienzo a las 16 -será sin público visitante-, y tendrá el arbitraje de Maximiliano Selg, quien estará acompañado por Carlos Quintana y Gustavo Corbalán, todos de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El elenco, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, viene de resignar su invicto al caer por 2-1 ante el líder del grupo Jorge Newbery, el único equipo que hasta acá ganó sus tres partidos.

Por su parte, Huracán viene de igualar con Rada Tilly 1-1 y de esa manera sigue sin poder ganar en el certamen.

Es por ello que la CAI irá por la recuperación para mantener firmes sus chances de clasificación, mientras que el “Globo” buscará su primera victoria para así tener posibilidades de avanzar a la tercera ronda.

Estos dos equipos se midieron en el inicio del presente certamen con victoria del “Azzurro” que se impuso por 4-1, con doblete de Nicolás Abregú, uno de José Chacón y otro de Benjamín Pedrosa. El gol de Huracán lo hizo Oscar Castro desde el punto del penal.

Esta fecha se completará el domingo cuando desde las 16, el puntero e invicto Jorge Newbery, reciba a Rada Tilly.

En el juego de la primera rueda, fue victoria del “Lobo” que se impuso, en terreno del “Aurinegro” por 4-2, con anotaciones de Fausto Viegas, Octavio Padovani, René Billalba y Lucas Villalba. Rodrigo Ledesma y Facundo Vilte marcaron para el CART.

Cabe destacar que si en esta fecha ganan tanto Newbery como la CAI, entonces ambos se asegurarán su lugar en la próxima instancia del torneo.

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Programa de la 4ª fecha – Zona 5

SABADO 19

- CAI vs Huracán.

Arbitro: Maximiliano Selg (Comodoro Rivadavia).

Asistentes: Carlos Quintana (C. Rivadavia) y Gustavo Corbalán (C. Rivadavia).

Cancha: Estadio Municipal - Km 3.

DOMINGO 20

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.

Arbitro: Marcelo Ugarte (C. Rivadavia).

Asistentes: Gabriel Jarpa (C. Rivadavia) y Carlos Flores (C. Rivadavia).

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 16.