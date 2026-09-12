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Newbery venció a la CAI en el final y es único líder e invicto del Regional

El “Lobo”, que ahora depende de sí mismo para clasificar a la próxima instancia, se impuso 2-1, con dos goles de Lucas Villalba, el segundo de penal. Agustín Jara había puesto en ventaja al “Azzurro”.

Jorge Newbery se convirtió este sábado en el único líder de la Zona 5 -Región Patagonia- del torneo Regional Federal Amateur al derrotar de local por 2-1 a Comisión de Actividades Infantiles.

El partido, que se jugó en La Madriguera, contó con el arbitraje del trelewense Santiago Van Dick.

La CAI se había puesto en ventaja a los 17 minutos de juego por intermedio de Agustín Jara. Pero la alegría no le duró mucho al visitante, porque a los 25’, Lucas Villalba estableció el 1-1.

En el segundo tiempo, el “Lobo” encontró el gol de la victoria y otra vez por intermedio de Villalba, quien de penal, no falló y así a los 50’, le dio el triunfo a Newbery por 2-1, que le permite quedar como único líder y también invicto de la Zona 5 y además depende de sí mismo para poder clasificar a la tercera fase.

La tercera fecha se completará este domingo cuando a partir de las 15, Huracán reciba en el Estadio Municipal a Rada Tilly, en donde ambos irán en busca de su primera victoria.

……………………

Panorama de la 3ª fecha – Zona 5

SABADO 12

- Jorge Newbery 2 (Lucas Villalba 2) / CAI 1 (Agustín Jara).

DOMINGO 13

- Huracán vs Rada Tilly.

Arbitro: Nicolás Conejero (Trelew).

Asistentes: Héctor Andaur (Trelew) y Rocío Tello (Trelew).

Cancha: Estadio Municipal.

Hora: 15.

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