Newbery venció a la CAI en el final y es único líder e invicto del Regional

Jorge Newbery se convirtió este sábado en el único líder de la Zona 5 -Región Patagonia- del torneo Regional Federal Amateur al derrotar de local por 2-1 a Comisión de Actividades Infantiles.
El partido, que se jugó en La Madriguera, contó con el arbitraje del trelewense Santiago Van Dick.
La CAI se había puesto en ventaja a los 17 minutos de juego por intermedio de Agustín Jara. Pero la alegría no le duró mucho al visitante, porque a los 25’, Lucas Villalba estableció el 1-1.
En el segundo tiempo, el “Lobo” encontró el gol de la victoria y otra vez por intermedio de Villalba, quien de penal, no falló y así a los 50’, le dio el triunfo a Newbery por 2-1, que le permite quedar como único líder y también invicto de la Zona 5 y además depende de sí mismo para poder clasificar a la tercera fase.
La tercera fecha se completará este domingo cuando a partir de las 15, Huracán reciba en el Estadio Municipal a Rada Tilly, en donde ambos irán en busca de su primera victoria.
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Panorama de la 3ª fecha – Zona 5
SABADO 12
- Jorge Newbery 2 (Lucas Villalba 2) / CAI 1 (Agustín Jara).
DOMINGO 13
- Huracán vs Rada Tilly.
Arbitro: Nicolás Conejero (Trelew).
Asistentes: Héctor Andaur (Trelew) y Rocío Tello (Trelew).
Cancha: Estadio Municipal.
Hora: 15.