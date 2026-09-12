Huracán y Rada Tilly van por su primera alegría

Juegan este domingo a las 15 en el Estadio Municipal por el cierre de la 3ª fecha de la Zona 5 del Torneo Regional Amateur.

Huracán recibirá este domingo a Rada Tily, en un partido donde ambos buscarán su primera victoria en el cierre de la tercera fecha de la Zona 5 del torneo Regional Federal Amateur.

La terna arbitral para este partido, a jugarse en el Estadio Municipal de Km 3, estará compuesta por Nicolás Conejero, acompañado por Héctor Andaur y Rocío Tello, todos de Trelew.

Lo dicho, los dos irán en busca de su primer triunfo en el certamen, cuya zona tiene como único líder e invicto a Jorge Newbery, que este sábado derrotó de local 2-1 a Comisión de Actividades Infantiles en el adelanto de la tercera jornada.

Huracán arrancó el certamen con derrota ante la CAI (4-1), y luego perdió el clásico ante Newbery (2-0). Rada Tilly, mientras tanto, debutó con caída ante Newbery (4-2) y luego no pudo frente a la CAI (2-1).