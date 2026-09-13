El “Globo” desperdició un penal en el final e igualó 1-1. Fue en el partido que cerró la 3ª fecha de la Zona 5, que tiene como único líder e invicto a Jorge Newbery.

Huracán lo tuvo en el final, pero empató con Rada Tilly

Huracán dejó pasar la chance de lograr su primera victoria en el torneo Regional Amateur, al igualar 1-1 ante Rada Tilly, en el partido que cerró la 3ª fecha de la Zona 5 de la Región Patagonia, que tiene como líder al invicto Jorge Newbery.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3, tuvo el arbitraje del trelewense Nicolás Conejero.

El “Aurinegro” abrió el marcador a los 11’ de la etapa inicial por intermedio de Facundo Vilte. El “Globo” anotó el empate a los 44’ del mismo período a través de Enrique Blanco. El propio Blanco tuvo la chance de darle la victoria a Huracán en el final, pero su remate desde el punto del penal, pegó en el palo.

De esa manera, Huracán y Rada Tilly sumaron su primer punto en el certamen, y siguen sin poder ganar, ya que venían de caer en sus primeras dos presentaciones.

Cabe destacar que en el adelanto jugado el sábado, Jorge Newbery derrotó 2-1 a Comisión de Actividades Infantiles, y con esa victoria quedó como único líder e invicto de la Zona 5.

La próxima fecha, que será la cuarta, primera de revanchas, el líder e invicto Jorge Newbery recibirá a Rada Tilly, mientras que la CAI hará lo propio ante Huracán.

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Panorama de la 3ª fecha – Zona 5

SABADO 12

- Jorge Newbery 2 (Lucas Villalba 2) / CAI 1 (Agustín Jara).

DOMINGO 13

- Huracán 1 (Enrique Blanco) / Rada Tilly 1 (Facundo Vilte).

Próxima fecha (4ª)

- CAI vs Huracán.

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.