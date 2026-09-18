Los líderes juegan fuera de casa

Se disputará este sábado desde las 15:00 la 7ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los líderes jugarán fuera de casa.
Deportivo Roca, el puntero de la zona A, visitará a Tiro Federal, que llega con una dura caída frente a Camioneros Patagónicos. Por su parte, el líder de la zona B, Florentino Ameghino, se medirá con San Martín, que se hace fuerte en su cancha.
Programa 7ª fecha
Sábado a las 15:00
ZONA A
- Comodoro FC vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Luis Marcial.
- Tiro Federal vs Deportivo Roca. Arbitro: Cristian Ontiveros.
- Talleres Juniors vs Camioneros Patagónicos (cancha: Ferro). Arbitro: Sergio Navarrete.
ZONA B
- San Martín vs Florentino Ameghino. Arbitro: Víctor Velarde.
- Stella Maris vs Oeste Juniors. Arbitro: Carlos Flores.
- Universitario vs Nueva Generación. Arbitro: Gastón Cejas.
INTERZONAL
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Caleta Córdova. Arbitro: Pablo Aguirre.