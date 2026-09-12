Roca es único líder en la zona A y Ameghino se escapa

Se disputó la 6ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde ahora hay un líder por zona.
En la zona A, Deportivo Roca quedó como único líder, tras vencer 2-1 a Comodoro FC, mientras que Ferrocarril del Estado goleó 5-2 a Manantiales Behr de Ciudadela y lo bajó de la punta. Por su parte, Camioneros Patagónicos aplastó 9-0 a Tiro Federal y quedó como uno de los escoltas, junto a Ciudadela y Ferro.
En la zona B, Florentino Ameghino goleó 4-0 a su escolta Caleta Córdova y se escapó a seis unidades en lo más alto. En otros resultados, golearon Nueva Generación (4-1 a Stella Maris) y Oeste Juniors (4-0 a San Martín). En el interzonal, Talleres Juniors derrotó 2-1 a Universitario.
Panorama 6ª fecha
Zona A
- Camioneros Patagónicos 9 / Tiro Federal 0.
- Deportivo Roca 2 / Comodoro FC 1.
- Ferrocarril del Estado 5 / Manantiales Behr de Ciudadela 2.
Zona B
- Oeste Juniors 4 / San Martín 0.
- Florentino Ameghino 4 / Caleta Córdova 0.
- Nueva Generación 4 / Stella Maris 1.
Interzonal
- Universitario 1 / Talleres Juniors 2.