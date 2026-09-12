El “Albirrojo” derrotó a Comodoro RC y Ciudadela se bajó de la cima, tras caer ante Ferro. En la zona B, el CAFA goleó a su escolta Caleta.

Roca es único líder en la zona A y Ameghino se escapa

Se disputó la 6ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde ahora hay un líder por zona.

En la zona A, Deportivo Roca quedó como único líder, tras vencer 2-1 a Comodoro FC, mientras que Ferrocarril del Estado goleó 5-2 a Manantiales Behr de Ciudadela y lo bajó de la punta. Por su parte, Camioneros Patagónicos aplastó 9-0 a Tiro Federal y quedó como uno de los escoltas, junto a Ciudadela y Ferro.

En la zona B, Florentino Ameghino goleó 4-0 a su escolta Caleta Córdova y se escapó a seis unidades en lo más alto. En otros resultados, golearon Nueva Generación (4-1 a Stella Maris) y Oeste Juniors (4-0 a San Martín). En el interzonal, Talleres Juniors derrotó 2-1 a Universitario.

Panorama 6ª fecha

Zona A

- Camioneros Patagónicos 9 / Tiro Federal 0.

- Deportivo Roca 2 / Comodoro FC 1.

- Ferrocarril del Estado 5 / Manantiales Behr de Ciudadela 2.

Zona B

- Oeste Juniors 4 / San Martín 0.

- Florentino Ameghino 4 / Caleta Córdova 0.

- Nueva Generación 4 / Stella Maris 1.

Interzonal

- Universitario 1 / Talleres Juniors 2.