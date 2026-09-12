Estudiantes de La Plata ganó sobre la hora

Derrotó de local a Platense 2-1 en el marco de la 9ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Estudiantes de La Plata le ganó este sábado como local por 2-1 a Platense en el marco de la novena fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que correspondió a la Zona A, se jugó en el estadio José Luis Hirschi y tuvo el arbitraje de Maximiliano Macheroni. Los goles del “Pincha” los anotaron Adolfo Gaich y Guido Carrillo. El tanto “Calamar” fue obra de Guido Mainero.

El encuentro comenzó con ambos equipos intentando acomodarse y repartir la posesión. Sin embargo, el marcador no tardó demasiado en moverse y el “León” encontró una ventaja que le permitió tomar confianza.

A los 20 minutos, Edwuin Cetré aprovechó un pelotazo largo y, después de avanzar, envió un buen centro al área. Gaich le ganó con comodidad al defensor de Platense y convirtió el 1 a 0 para el local. El delantero volvió a encontrarse con el gol después de varios partidos y puso al equipo local en ventaja en un encuentro que hasta ese momento se había presentado parejo.

La alegría, sin embargo, duró poco. El equipo de Vicente López reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de Guido Mainero. Un centro volvió a generar peligro en el área y una floja defensa de Gastón Benedetti dejó al jugador visitante en soledad para rematar y establecer el 1 a 1.

Después de los dos goles rápidos, el encuentro perdió algo de intensidad. Estudiantes y Platense se repartieron la posesión y tuvieron diferentes acercamientos, aunque ninguno consiguió generar demasiadas acciones claras de gol antes del descanso.

Cuando todo parecía encaminado al empate, apareció Carrillo. Ya en tiempo de descuento, el delantero capturó un rebote dentro del área y sacó un remate muy fuerte para convertir el 2 a 1.

El gol desató el festejo del equipo local y le permitió a Estudiantes quedarse con una victoria agónica frente a Platense. El “León” volvió al triunfo en el torneo Clausura y consiguió tres puntos importantes tanto en la Zona A como en la tabla anual.