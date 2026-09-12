Independiente Rivadavia venció en un partidazo 4-3 a Aldosivi

Ríos, Florentín y Arce en dos ocasiones, marcaron los tantos de la “Lepra” mendocina, que lidera la tabla anual. Fernández, Castro y Pombo anotaron para el “Tiburón”.

En un intenso partido que tuvo siete goles, Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó de local 4-3 a Aldosivi de Mar del Plata, por la novena fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Bautista Gargantini, fue arbitrado por el neuquino Darío Herrera.

La primera etapa arrancó muy movida para ambos equipos. En primer lugar, Maximiliano Salas -ex River- probó de afuera para el local, y la pelota se abrió por arriba. Pero a los 10 minutos, Arce tiró un centro desde la izquierda y Gonzalo Ríos apareció por el segundo palo, conectó de derecha y marcó el 1 a 0 para Independiente Rivadavia.

Tres minutos más tarde, a los 13, llegó el empate para Aldosivi. Tras una salida en falso, Bottari perdió la pelota, Nicolás Gaitán habilitó a Tomás Fernández y éste definió ante la salida del arquero.

A los 19, José Florentín volvió a poner en ventaja a la “Lepra” mendocina. Tras un córner rechazado, Ríos tomó el rebote y Florentín apareció de cabeza en el área chica. Tras una revisión en el VAR por posible offside, finalmente el juez del partido terminó convalidando el tanto.

A los 44 del primer tiempo, el VAR revisó una posible mano en el área por parte de Aldosivi. Luego de algunos minutos, Herrera dio penal para Independiente Rivadavia. Ya en tiempo cumplido, Alex Arce lo capitalizó y marcó el tercer tanto para su equipo.

Ya en el complemento, Aldosivi seguió en búsqueda de la igualdad. Fue a los 14 minutos que Tomás Fernández elaboró una buena jugada por derecha, tiró el centro y encontró a Lucas Castro, que descontó para la visita.

El gol de Aldosivi no cambió la ecuación del encuentro. Con el 3-2 a favor, el local siguió buscando. Y a los 30, Arce marcó un golazo de derecha después de una asistencia de Matías Fernández. El último tanto lo anotó Joaquín Pombo, a los 47 de la segunda mitad, para el Tiburón.

Con el 4-3 final, Independiente Rivadavia suma 14 puntos en el Grupo B del torneo Clausura y se ubica en la cuarta posición. En cambio, en la tabla anual, llegó a las 48 unidades y es el líder absoluto. Por debajo de él están Argentinos, con 46, y Vélez con 45.

En tanto, Aldosivi sigue sufriendo en la zona baja. El “Tiburón” está penúltimo en la tabla anual con 13 puntos, y Estudiantes de Río Cuarto podría alcanzarlo si gana su partido esta fecha, dejándolo en zona de descenso. Pero además, también el equipo marplatense es el penúltimo en promedios.