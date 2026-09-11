El “Halcón” de Varela le ganó 2-0 y de esa manera comparte la cima con Vélez Sarsfield.

Defensa bajó a Gimnasia de Mendoza y se subió a la punta de la zona "A"

Defensa y Justicia superó este viernes de local por 2-0 a Gimnasia de Mendoza y con ese resultado alcanzó a Vélez Sarsfield en el primer puesto de la zona “A” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que correspondió a la novena fecha, se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela y contó con el arbitraje de Jorge Baliño. Los goles del “Halcon” los marcaron Leandro Fernández y David Barbona, uno en cada tiempo.

Fernández a los 11 minutos marcó la apertura del marcador para el equipo dirigido por Julio Vaccari. El centro delantero cabeceó con precisión un centro desde la izquierda, tras una buena jugada asociada en el conjunto de Florencio Varela.

La aceitada transición del conjunto local le permitió ampliar la ventaja a los 12 del complemento, con la definición de Barbona tras una correcta corrida por la derecha de César Pérez.

Con esta victoria, Defensa llegó a los 17 puntos en la tabla y dejó al “Lobo” con 16.

En la próxima fecha, el “Halcón” visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Gimnasia de Mendoza, recibirá a Deportivo Riestra.