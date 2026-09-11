El “Fortín” ganaba con gol de Ronaldo Martínez, pero la “Lepra” llegó a la igualdad en tiempo de descuento por intermedio de Alan Soñora.

Newell's se lo empató en el final a Vélez

Newell’s Old Boys de Rosario logró este viernes un agónico empate de local ante Vélez Sarsfield de 1-1 en el partido que puso en marcha la 9ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el “Coloso Marcelo Bielsa”, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez. El “Fortín” se había puesto en ventaja con un gol de Ronaldo Martínez, pero en el final y en tiempo de descuento, Alan Soñora puso las cosas 1-1.

Además, el arquero velezano Tomás Marchiori le contuvo un penal a Santiago Solari.

En el primer cuarto de hora, el local salió a buscar protagonismo y contó con algunos acercamientos que inquietaron en el arco visitante.

Recién a los 20 minutos, se acercó el “Fortín” al arco de Reinatti, un tiro libre ejecutado por Manuel Lanzini, que se fue por arriba del travesaño.

Hasta que a los 26, habilitación para Ronaldo Martínez, que entró solo por el medio, Jerónimo Russo quedó enganchado sobre la izquierda y habilitó al delantero, que anotó el 1-0.

A los 43, luego de una serie de rebotes en el área velezana, apareció Mazzantti que remató contra el palo izquierdo y el arquero visitante se quedó con el balón.

Tras cartón, otra jugada de riesgo para Nwell’s, centro pasado para el “Zorro” Cóccaro y luego de enganchar hacia adentro, sacó un remate esquinado que controló de gran manera Marchiori.

En el inicio del complemento, Newell’s salió a buscar el empate pero se encontró con el buen trabajo del arquero Marchiori, que interceptó un par de centros venenosos.

A los 11, la “Lepra” tuvo dos chances claras para abrir el marcador, con Robertone que sacó dos veces consecutivas remates que tenían destino de gol (primero Ortega y luego Cóccaro), en la línea de sentencia.

Hasta que a los 15, luego de tanto buscar, un remate que iba al arco velezano, dio en la mano de Escobar y el juez Ramírez no dudó y cobró penal.

Solari fue el encargado de rematar el penal, eligió tirarla al medio del arco, el arquero velezano le adivinó la intención y tapó el disparo con la pierna.

Sin dudas, el arquero Marchiori fue la figura, porque más tarde tapó dos mano a mano, uno a Ortega y otro a Guch.

A los 30, Walter Núñez convertía el empate con una notable chilena, pero estaba fuera de juego y todo seguía igual.

Cuando corría el tiempo adicional, el ingresado Alan Soñora, ejecutó a la perfección un tiro libre y llegó el agónico 1-1 para Newell’s.