El Ascenso propone una destacada jornada este sábado

Ameghino y Caleta, líder y escolta de la zona B, se enfrentan en Km 3. Los punteros de la zona A, Ciudadela y Roca, se miden con Ferro y Comodoro FC, mientras que el escolta Tiro, a un punto, visita a Camioneros.

Se disputará este sábado la 6ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, desde las 15:00, con partidos interesantes que pueden modificar los principales puestos.

En la zona A, los líderes Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca irán por otra victoria que los mantenga en lo más alto. Ciudadela (10) visitará a Ferrocarril del Estado (7) y Roca (10) será anfitrión de Comodoro FC (4). Por su parte, Tiro Federal (9), expectante a un punto de la cima, visitará a Camioneros Patagónicos (7).

En la zona B, el líder Florentino Ameghino (13) recibirá al escolta Caleta Córdova (10). Asimismo, San Martín (8) visitará a Oeste Juniors (4) y Stella Maris (7) hará lo propio con Nueva Generación (5), mientras que en el interzonal chocarán los últimos de cada grupo: Universitario (0) y Talleres Juniors (1).

Programa 6ª fecha

Sábado a las 15:00

Zona A

- Camioneros Patagónicos vs Tiro Federal. Arbitro: Víctor Velarde.

- Deportivo Roca vs Comodoro FC. Arbitro: Guillermo Díaz.

- Ferrocarril del Estado vs Manantiales Behr de Ciudadela. Arbitro: Marcelo Ugarte.

Zona B

- Oeste Juniors vs San Martín. Arbitro: Sergio Navarrete.

- Florentino Ameghino vs Caleta Córdova. Arbitro: Carlos Flores.

- Nueva Generación vs Stella Maris. Arbitro: Pablo Aguirre.

Interzonal

- Universitario vs Talleres Juniors. Arbitro: Luis Marcial.