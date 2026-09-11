Néstor Girolami marcó el ritmo en el shakedown del TCR South America

El piloto argentino, con Hyundai, fue el más veloz este viernes en el autódromo de Concordia.

El TCR South America puso en marcha su séptima fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Concordia con el shakedown. La actividad permitió a los equipos y pilotos tomar contacto por primera vez con el circuito entrerriano y comenzar a trabajar para lo que serán las dos carreras del domingo.

Néstor Girolami fue el referente de la jornada al establecer un tiempo de 1:44.252, convirtiéndose en el más rápido. El representante del Hyundai Elantra N TCR superó por 399 milésimas a Camilo Trappa, su compañero de equipo, mientras que Tiago Pernía quedó tercero, a 993 milésimas del líder.

Raphael Reis, con un registro de 1:45.299, ocupó la cuarta posición, seguido por Joaquín Cafaro, Fabricio Pezzini, Nelson Piquet Jr., Leonel Pernía, Juan Angel Rosso y Juan Manuel Casella, quienes completaron el top ten del día.

La actividad representó el primer contacto oficial de la categoría con el circuito de Concordia, escenario que recibe por primera vez a Bradesco TCR South America. La séptima fecha del calendario cuenta con los debuts del argentino Sebastián Quirno y del chileno Nicolás Ambiado. Ambos conducen sendos Peugeot 308 GTI TCR de la Scuderia URT.

Con los primeros datos recopilados, este sábado continuará la actividad con los entrenamientos libres y la clasificación a las 16 que armará las grillas para el día siguiente. El domingo serán las dos carreras, la primera desde las 10 y la segunda, con los primeros diez de la qualy invertidos, desde las 13.

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SHAKEDOWN

1. Néstor Girolami 1:44.252

2. Camilo Trappa 1:44.651 a 0.399

3. Tiago Pernía 1:45.245 a 0.993

4. Raphael Reis 1:45.299 a 1.047

5. Joaquín Cafaro 1:45.509 a 1.257

6. Fabricio Pezzini 1:45.651 a 1.399

7. Nelson Piquet Jr. 1:46.043 a 1.791

8. Leonel Pernía 1:46.066 a 1.814

9. Juan Ángel Rosso 1:46.544 a 2.292

10. Juan Manuel Casella 1:46.842 a 2.590

11. Enzo Gianfratti

12. Nicolás Fuca

13. Gabriel Moura

14. Nicolás Ambiado

15. Gabryel Romano

16. Enrique Maglione

17. Bruno Massa

18. Adrián Chiriano

19. Sebastián Quirno

20. Fabián Yannantuoni