La Legislatura Porteña declaró al TC2000 de Interés Deportivo

Es la primera categoría argentina en recibir este reconocimiento por su trayectoria, su aporte al automovilismo y su vínculo con la innovación.

El TC2000 recibió una distinción inédita para el automovilismo argentino. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a la categoría de Interés Deportivo, reconociendo su trayectoria, su aporte al deporte motor y una relación con Buenos Aires que comenzó con el nacimiento del campeonato.

La iniciativa fue presentada por Adrián Devilder junto al diputado Pablo Donati y fue aprobada el jueves 3 de septiembre de 2026 en el Recinto de la Legislatura porteña, bajo el expediente 557-P-2026.

El reconocimiento tiene un valor especial porque el TC2000 se convierte en la primera categoría del automovilismo argentino en recibir esta distinción por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

También representa el reconocimiento a una historia que lleva más de cuatro décadas ligada al desarrollo tecnológico, a la industria automotriz y a los principales pilotos y equipos del país. Desde sus comienzos, la categoría buscó estar un paso adelante, transformando los autos que la gente veía en las calles en verdaderas máquinas de competición.

Buenos Aires ocupa, además, un lugar muy particular en esa historia. El vínculo comenzó desde el kilómetro cero: la primera carrera del Torneo Presentación de 1979 se disputó en el autódromo de Buenos Aires. Desde entonces, el escenario porteño recibió innumerables competencias de la categoría y se convirtió en uno de los lugares más representativos de su recorrido deportivo.

Con el paso de los años, esa relación fue mucho más allá del autódromo, que también fue escenario de las 19 ediciones de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, una de las competencias más tradicionales del TC2000 con convocatoria multitudinaria en cada evento. En 2012, el TC2000 llevó sus autos al corazón de la ciudad con un circuito callejero que recorrió la Avenida 9 de Julio con el Obelisco como una de las postales más emblemáticas de Buenos Aires. La experiencia se repitió en 2013 en Recoleta pasando por enfrente de la sede central del Automóvil Club Argentino (A.C.A.) ubicada sobre Avenida Libertador, consolidando así dos eventos que quedaron entre los grandes acontecimientos del automovilismo nacional.

La categoría volvió a las calles porteñas este año. El 15 de marzo de 2026, abrió su temporada con una competencia en el circuito urbano montado en el predio del Parque de la Ciudad y sobre Avenida Roca, en una jornada que volvió a conectar a la categoría con el público porteño.

La distinción también llega en un momento de profunda transformación. La incorporación de los nuevos SUV de 500 HP representa una de las evoluciones técnicas más importantes de su historia. Vehículos inspirados en modelos que hoy circulan por las calles, pero desarrollados para competir con motores de alta potencia, aerodinámica avanzada y soluciones técnicas propias del automovilismo internacional.

Ese espíritu de innovación forma parte del ADN de una categoría que, desde 1979, atravesó diferentes generaciones de autos, motores y reglamentos sin perder su vínculo con la industria automotriz y con la búsqueda permanente de nuevas tecnologías.

Por eso, el reconocimiento de la Legislatura porteña no representa solamente una distinción institucional. También pone en valor una relación de casi medio siglo entre el TC2000 y Buenos Aires, una ciudad que estuvo presente en sus primeros pasos, fue escenario de algunas de sus carreras más recordadas y volvió a formar parte de su calendario en esta nueva etapa.

En los próximos días se informará la fecha en la que se realizará la entrega formal de la distinción.