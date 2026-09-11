Argentina derrotó 3-2 a México y se clasificó a los octavos del Mundial

Argentina festeja. Otro objetivo cumplido. La Selección Femenina Sub 20 derrotó 3-2 a México en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Polonia. En un partido a pura emoción, los goles de Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolo Delgado le dieron a la Albiceleste el boleto a los octavos de final por segunda vez en su historia tras el hito de 2024.

El duelo comenzó de ida y vuelta, aunque sin demasiadas emociones en las áreas. Sin embargo, a los 29 minutos de juego, un desborde de Camila Ochoa terminó con un centro a la cabeza de Annika Paz que la puso contra el palo derecho para marcar el 1-0.

México aprovechó la suya. Deiry Ramírez capturó una pelota afuera del área y sacó un tremendo remate de larga distancia para empatar el encuentro. Y antes del término de la primera parte, Ramírez iba a tener una más: esta vez de cabeza, la delantera mexicana anotó el 2-1.

En el arranque del complemento, Deiry Ramírez volvía a aparecer adentro del área para empujar una pelota que le quedaba de rebote, pero la árbitra del encuentro sancionó una mano de inmediatez e invalidó lo que hubiera sido el tercero de México.

Argentina lo buscó y Alma le dio vida: Velasco Heim ejecutó un tiro libre que dio en la barrera pero, en el rebote, sacó un tremendo disparo que se metió contra el palo izquierdo para poner el 2-2.

Había tiempo para más. La clasificación estaba ya casi en el bolsillo, pero la Albiceleste quiso asegurar: a pocos minutos del final, ya en tiempo de descuento, Dolo Delgado le ganó a toda la defensa mexicana a puro corazón y definió para poner el 3-2 final que desató el delirio de toda la delegación argentina, que ya festeja su pase a los octavos.