La vecinal de Diadema cumplió 40 años

Con un encuentro que reunió a autoridades, referentes de distintas instituciones y vecinos, la asociación vecinal conmemoró cuatro décadas de trabajo sostenido en el barrio, acompañando las necesidades y proyectos de las familias del sector.

En el marco de las políticas que impulsa la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones barriales, se llevó adelante el acto por el 40° aniversario de la Asociación Vecinal de Diadema Argentina.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez; la concejal Maite Luque; representantes de la Policía, del club Argentinos Diadema, la vecinalista Marta Quiroga y vecinos del sector.

Durante el encuentro, Rivas destacó el rol de la asociación vecinal y la importancia del trabajo junto a las instituciones, afirmando que “este lugar tiene para mostrarnos lo que significa el trabajo en red y mancomunado, en la construcción de un barrio”.

En esa línea, el secretario sostuvo que el municipio continuará acompañando los proyectos que permitan mejorar distintos espacios. “Lo que venga por delante nos va a encontrar trabajando de manera conjunta, y felices de seguir aportando para que Diadema Argentina siga creciendo”, expresó.

Mientras, Marta Quiroga repasó el significado de estas cuatro décadas de la vecinal y reconoció a quienes fueron parte de la institución, explicando que “la historia de nuestra vecinal es también la de nuestros vecinos, la de hombres y mujeres que entendieron que unidos podían construir un barrio mejor. A lo largo de los años, distintas comisiones y vecinos dejaron su huella trabajando para mejorar nuestra calidad de vida”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el desafío es continuar construyendo “una vecinal abierta, participativa y al servicio de todos, porque una institución no solamente son sus paredes, son las personas que la sostienen, la historia que guarda y los sueños que todavía quedan por cumplir”.