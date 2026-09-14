El taekwondo vivió la 6ª edición de la Copa "Rodolfo Nacer"

Se compitió en combate y formas, y se desarrolló el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 4 del barrio Standard Norte.

En el Gimnasio municipal N° 4, del barrio Stándar Norte, se llevó adelante la sexta edición de la Copa de Taekwondo ITF, donde se homenajea al maestro Rodolfo Nacer.

El evento estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Taekwondo “Rodolfo Nacer” del Gimnasio Nº1, organizado por el sabon Juan Cardoso, con el acompañamiento de Comodoro Deportes.

En la 6ª edición se compitió en dos modalidades; combate y formas, además hubo gala de campeones, y reunió a las categorías juveniles hasta adultos, en ambas ramas. Se presentaron diferentes escuelas de taekwondo de la región patagónica.

El acto inaugural contó con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes y Martín Gurisich, de la Dirección General de Deportes.

Juan Cardoso, a cargo de la organización del evento agradeció el acompañamiento del Ente deportivo y especialmente a Axel Vargas sabun Nin VI Dan, director del club Nacional de Taekwondo y Emilio Nievas, sabun Nin V Dan.

“Y a cada uno de los que son parte, a los padres que acompañan en este evento que es un recordatorio que mantenemos siempre vivo, que es en homenaje al maestro Rodolfo Nacer, uno de los pioneros del taekwondo y una de las personas que nos brindó el camino que nos reúne a todos hoy en este lugar” expresó Cardoso.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, felicitó a la organización de la competencia por “una edición más de este evento deportivo y que reconoce a un pionero, lo que tiene un doble valor y siempre el deporte tiene esa posibilidad, de darle el reconocimiento a esa persona que trabajo por y para los demás. El profe Nacer no solo fue pionero de la actividad, sino de dejar enseñanzas en un montón de cosas de la vida”, manifestó el titular de la cartera deportiva.