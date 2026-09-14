La Sub 15 femenina de la CAI goleó en Trelew

El conjunto comodorense se impuso 3-0 ante Racing por el partido de ida de la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

El plantel femenino Sub 15 de Comisión de Actividades Infantiles goleó este domingo de visitante 3-0 a Racing de Trelew, por el partido de ida de la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese contexto, las comodorenses ganaron en el estadio Cayetano Castro de la zona del Valle chubutense, con dos goles de Bianca Toldo y uno de Solange Montiel.

De esa manera, las “azzurritas” quedaron muy cerca de avanzar a la tercera ronda, algo que buscarán el domingo, cuando jueguen en Comodoro Rivadavia, el partido revancha.