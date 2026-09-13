Comodoro debuta en el Argentino C-15 de futsal

Será este lunes a las 20 ante La Heras en partido de la Zona “A” a jugarse en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo.

La selección comodorense masculina C-15 de fútbol de salón hará este lunes su debut en el Torneo Argentino de la categoría que se jugará hasta el 19 de este mes en Comodoro Rivadavia.

Será cuando se enfrente desde las 20 con Las Heras por la Zona “A” del certamen que contará con la participación de diez selecciones. El partido se jugará en el Club Ingeniero Huergo, que será uno de los escenarios, mientras que el otro que verá acción, será el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

En ese contexto, Comodoro, que tiene como director técnico a Juan Sanzana, tendrá luego que enfrentarse con Rosario -martes-, el miércoles su rival será Mendoza y cerrará la fase de grupos el jueves frente a Caleta Olivia.

Mientras tanto, en la Zona B, las selecciones que tomarán parte de este certamen son: San Rafael, Pico Truncado, Tucumán y Cuenca Carbonífera.

La fase de grupos se desarrollará entre este lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes serán las semifinales y el sábado se jugará el partido por el tercer puesto y luego la gran final.

Cabe destacar que a partir del miércoles y hasta la final, se estarán jugando partidos únicamente en el gimnasio del Club Huergo. Mientras que solo el martes, se disputarán encuentros en el Municipal 2.

Los quince jugadores que presentarán a Comodoro Rivadavia son los siguientes:

De CyS Futsal: Ian Asencio, Thiago Cancino, Santino Díaz, Matías Navarro y Lucas Riva De Neira.

De 70/30: Bautista Barría, Kevin Chávez, Carlos Colivoro y Thiago Pereyra.

De Malvinas Club: Bautista Pérez y Theo Uribe.

De Lanús: Santino Ojeda, Ian Villalba.

De Los Matadores Azul: Facundo Ferreira.

De MyL: Paulo Oviedo.

El cuerpo técnico se integra de la siguiente manera: Juan Sanzana (director técnico), Horacio Sanzana, (ayudante de campo); Javier Romero (preparador físico), Santino Rivas (entrenador de arquero) y Mariángeles de Uribarri (psicóloga).