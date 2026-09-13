El “General” goleó 3-0 a Deportivo Portugués y el “Depo” se impuso 2-1 a Próspero Palazzo. CAI-Petroquímica terminó 1-1.

Saavedra y Sarmiento arrancaron con victorias en el Clausura Zonal

Con tres partidos, este domingo dio comienzo el torneo Clausura Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, General Saavedra y Deportivo Sarmiento debutaron con un triunfo, mientras que hubo un empate.

Por la Zona “A”, Saavedra goleó de local 3-0 al Deportivo Portugués, con anotaciones de Jesús Molina, Cristian Reyes y Nicolás Reyes.

Mientras tanto, el Deportivo Sarmiento se hizo fuerte en el “Pampa Zaldúa” y le ganó 2-1 a Próspero Palazzo.

El “Depo” se quedó con los tres puntos gracias a los goles que marcaron Franco Erro y Cristian Méndez. Thiago Gaitán había igualado de manera transitoria para el “Aguilucho”.

Además, en Kilómetro 8, y por la Zona “B”, la Comisión de Actividades Infantiles y Petroquímica empataron 1-1. Manuel Mortada a los 47’ del primer tiempo, adelantó al “Verdolaga”. Pero la CAI llegó al empate y en tiempo de descuento por intermedio de Benjamín Ruiz.

Quedaron pendientes -a jugarse el próximo miércoles- los partidos de Rada Tilly-Argentinos Diadema por la Zona “A”, mientras que por la “B”, Jorge Newbery-Unión San Martín Azcuénaga y Huracán-Laprida.

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Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO 13

Zona "A"

- General Saavedra 3 / Deportivo Portugués 0.

- Deportivo Sarmiento 2 / Próspero Palazzo 1.

Zona "B"

CAI 1 / Petroquímica 1.

MIERCOLES 16

Zona "A"

Rada Tilly vs Argentinos Diadema

Zona "B"

Jorge Newbery vs USMA

Huracán vs Laprida.