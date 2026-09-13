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Saavedra y Sarmiento arrancaron con victorias en el Clausura Zonal

El “General” goleó 3-0 a Deportivo Portugués y el “Depo” se impuso 2-1 a Próspero Palazzo. CAI-Petroquímica terminó 1-1.

Con tres partidos, este domingo dio comienzo el torneo Clausura Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, General Saavedra y Deportivo Sarmiento debutaron con un triunfo, mientras que hubo un empate.

Por la Zona “A”, Saavedra goleó de local 3-0 al Deportivo Portugués, con anotaciones de Jesús Molina, Cristian Reyes y Nicolás Reyes.

Mientras tanto, el Deportivo Sarmiento se hizo fuerte en el “Pampa Zaldúa” y le ganó 2-1 a Próspero Palazzo.

El “Depo” se quedó con los tres puntos gracias a los goles que marcaron Franco Erro y Cristian Méndez. Thiago Gaitán había igualado de manera transitoria para el “Aguilucho”.

Además, en Kilómetro 8, y por la Zona “B”, la Comisión de Actividades Infantiles y Petroquímica empataron 1-1. Manuel Mortada a los 47’ del primer tiempo, adelantó al “Verdolaga”. Pero la CAI llegó al empate y en tiempo de descuento por intermedio de Benjamín Ruiz.

Quedaron pendientes -a jugarse el próximo miércoles- los partidos de Rada Tilly-Argentinos Diadema por la Zona “A”, mientras que por la “B”, Jorge Newbery-Unión San Martín Azcuénaga y Huracán-Laprida.

………………….

Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO 13

Zona "A"

- General Saavedra 3 / Deportivo Portugués 0.

- Deportivo Sarmiento 2 / Próspero Palazzo 1.

Zona "B"

CAI 1 / Petroquímica 1.

MIERCOLES 16

Zona "A"

Rada Tilly vs Argentinos Diadema

Zona "B"

Jorge Newbery vs USMA

Huracán vs Laprida.

Fuente:

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