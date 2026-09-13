Tiago Pernía y Raphael Reis se llevaron las victorias en el TCR South America

La séptima fecha del calendario 2026 del TCR South America, denominada Copa Concordia Capital Nacional del Citrus, tuvo como ganadores a Tiago Pernía en la primera competencia y a Raphael Reis en la segunda. El argentino aprovechó un toque entre Leonel Pernía y Camilo Trappa en la última vuelta para pasar al frente y el brasileño dominó de punta a punta, después de haber partido desde el primer cajón gracias a la grilla invertida.

Por la mañana, Tiago Pernía cruzó la bandera a cuadros en la segunda posición pero se vio beneficiado por el recargo de cinco segundo que los comisarios le pusieron a Trappa por el toque del final. El argentino del Hyundai Elantra N #27 buscó la heroica en las últimas curvas pero la maniobra no salió limpia y tocó al Honda Civic Type R #1 que perdió la posición con Tiago Pernía que hasta el momento venía en tercera colocación.

Esta situación terminó con una definición cerrada de apenas 0s598 de diferencia entre Tiago y Leonel Pernía. Raphael Reis, con el Cupra León VZ de W2 Pro GP, completó el podio luego de finalizar a 2s938 del ganador. El top 5 lo cerraron Juan Angel Rosso, con el Lynk & Co 03 TCR de Paladini Racing y Nelson Piquet Jr., con Honda Civic Type R del Honda Racing.

Finalmente, Camilo Trappa quedó relegado hasta la sexta posición, aunque fue ganador de la divisional de la Copa Junior, seguido por Néstor Girolami, Joaquín Cafaro, Juan Manuel Casella y Fabricio Pezzini, que finalizó en la décima colocación. Adrián Chiriano, duodécimo en la general, se quedó con la victoria de la Copa Trophy.

En la segunda carrera, Reis tuvo una carrera brillante sin pasar sobresaltos hasta la última vuelta que se acercó Pernía. De esta manera, Rapha cruzó la línea de meta a solo 0.755 de distancia por delante del último campeón. El podio de la jornada lo completó Nelson Piquet, finalizando en el tercer lugar a +4.196 segundos del puntero.

Siendo un poco más lineal que la primera carrera, esta segunda competencia tuvo a Fabián Yannantuoni en la cuarta colocación y Néstor Girolami que completó el top 5. Tiago Pernía, Juan Angel Rosso, Fabricio Pezzini, Gabriel Moura, que fue el mejor de la división Junior; y Bruno Massa cerraron los primeros diez de la segunda carrera de la Copa Concordia Capital Nacional del Citrus.

En la Copa Trophy, el ganador fue Sebastián Quirno que hizo su debut en Bradesco TCR South America con un Peugeot 308 GTI TCR de la Scuderia URT. El argentino había finalizado por detrás de Adrián Chirano, pero este fue sancionado con diez segundos por un toque con Enrique Maglione.

La próxima etapa será un nuevo estreno en la categoría con la llegada por primera vez al autódromo de Posadas el fin de semana 3 y 4 de octubre.

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CARRERA 1

1. Tiago Pernía

2. Leonel Pernía - 0.598

3. Raphael Reis - 2.938

4. Juan Angel Rosso - 3.285

5. Nelson Piquet - 4.250

6. Camilo Trappa - 4.432

7. Néstor Girolami - 6.463

8. Joaquín Cafaro - 6.986

9. Juan Manuel Casella - 7.161

10. Fabricio Pezzini - 8.112

11. Fabián Yannantuoni - 8.492

12. Adrián Chiriano - 9.180

13. Enrique Maglione - 9.865

14. Nicolas Ambiado - 10.523

15. Bruno Massa – 12.442

CARRERA 2

1. Raphael Reis

2. Leonel Pernía - 0.755

3. Nelson Piquet Jr. - 4.196

4. Fabián Yannantuoni - 4.764

5. Néstor Girolami - 6.153

6. Tiago Pernía - 6.563

7. Juan Angel Rosso - 7.276

8. Fabricio Pezzini - 12.548

9. Gabriel Moura - 14.050

10. Bruno Massa - 17.337

11. Juan Manuel Casella - 19.995

12. Joaquín Cafaro - 21.765

13. Enzo Gianfratti - 22.849

14. Sebastián Quirno - 25.196

15. Adrián Chiriano - 31.985

DECLARACIONES

“Muy contento. Aprovechamos el toque de los dos primeros, pude meter el auto, lo respeto a Camilo (Trappa) y en la siguiente cuando el tiene la cuerda tuve la mala suerte de que un golpe me saca el volante de las manos y no pude aguantar la posición. Aún así fui tranquilo porque vi la maniobra que tuvo con mi papá y sabía que iba a existir una sanción para el”. (Tiago Pernía).

“Feliz con la victoria, es lo que buscamos con el décimo puesto de la clasificación ayer. Fue un día muy positivo, me llevo un tercer y un primer puesto con muchos puntos. Leo (Pernía) tuvo una excelente etapa y no pudimos recortar. Pero de todas formas estoy muy feliz por lo conseguido” (Raphael Reis).

“Muy feliz por mi primera victoria en la Copa Junior. Fue una semana de mucho trabajo, ya venimos trabajando mucho desde el inicio para repetir el rendimiento de Curvelo. Sabemos que tenemos el potencial, pero lamentablemente hay algunas cosas que nos siguen perjudicando. De todas formas estoy muy agradecido con el equipo y mis patrocinadores por el apoyo de siempre y ya nos estamos enfocando en la próxima carrera de Posadas” (Gabriel Moura).

“Tengo una mezcla de felicidad y frustración. Está siendo una temporada complicada, tal vez esta era la etapa en la que más chances teníamos de llevarnos la victoria pero se nos fue complicando. Es frustante, conseguimos la tercera posición, el safety car nos ayudó un poco pero sigo frustrado. El año pasado estaba mucho mejor y ahora teniendo más experiencia estoy un paso más atrás” (Nelson Piquet Jr.).

“La verdad que fue un carrerón, la estrategia fue fundamental ya que con Tiago (Pernía) adelante todos en ese pelotón desgastaron mucho los autos mientras yo cuidaba los neumáticos. Después del safety tenía más ritmo y pudimos ir avanzando con lindas maniobras” (Leonel Pernía).

“Largamos segundos en la primera carrera, fuimos atrás de Leonel Pernía y faltando dos vueltas relanzamos después del safety. En una de las últimas curvas me tiro y pude ganar en pista, pero por la sanción quedé más atrás. De todas formas muy contento por el resultado” (Camilo Trappa).