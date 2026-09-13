El “Canalla”, que terminó con diez por expulsión de Coronel, se fue de Victoria con los tres puntos.

Central le ganó a Tigre con un gol de penal de Di María

Rosario Central, con un gol de penal marcado por Angel Di María, derrotó este domingo de visitante por 1-0 a Tigre, en la continuidad de la 9ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio José Dellagiovanna, contó con el arbitraje de Andrés Merlos.

La chance más clara de Central en la primera mitad llegó con un zurdazo potente de Jaminton Campaz que Felipe Zenobio alcanzó a desviar junto a su palo derecho. Alan Rodríguez también tuvo una chance después de una maniobra de Di María, aunque su remate salió débil y terminó controlado por el arquero.

Tigre respondió y obligó a intervenir a Jeremías Ledesma. La acción más peligrosa del local fue un cabezazo a corta distancia de Alan Barrionuevo que el arquero “canalla” rechazó con una gran reacción.

Central tuvo dificultades para darle continuidad a la circulación en los últimos metros y tampoco consiguió ejercer un dominio sostenido. Algunas imprecisiones en la salida permitieron que Tigre generara peligro, especialmente a través de los avances de Santiago López por la banda.

El encuentro comenzó a abrirse durante los primeros minutos del segundo tiempo. Nahuel Benegas tuvo una chance muy clara para Tigre después de un rebote de Ledesma, pero no logró convertir.

Poco después llegó la jugada decisiva. El VAR advirtió al árbitro sobre una sujeción de Valentín Moreno a Campaz dentro del área. Tras revisar la acción, Merlos sancionó penal para Central.

Di María se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un zurdazo cruzado que descolocó a Zenobio para establecer el 1-0.

A los 30 minutos del segundo tiempo, el equipo rosarino quedó con diez jugadores. Emanuel Coronel recibió la segunda tarjeta amarilla luego de derribar a Benegas y fue expulsado.

Central debió replegarse durante el tramo final para sostener la diferencia, pero logró conservar la ventaja y llevarse los tres puntos de Victoria. El triunfo le permitió dejar atrás una serie de cuatro encuentros sin ganar y recuperar terreno en el Clausura.

Con esa victoria, Central trepó al tercer puesto del Grupo B con 15 puntos, mientras que Tigre permanece en el noveno lugar con 12 unidades.

En la próxima fecha, los de Victoria visitarán a Vélez Sarsfield, mientras que los rosarinos, recibirán a Argentinos Juniors, el puntero que tiene la zona.