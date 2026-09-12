River sacó un triunfazo en Tucumán

El “Millonario”, que sumó su tercera victoria en fila con Leo Ponzio como DT interino, se impuso por 2-1 ante Atlético Tucumán. Almada aseguró la victoria en el final.

River Plate logró este sábado una agónica victoria de visitante al imponerse ante Atlético Tucumán por 2-1, en el marco de la 9ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó bajo una intensa lluvia, se disputó en el estadio Monumental José Fierro, y tuvo el arbitraje de Andrés Gariano, quien expulsó a Franco Nicola, jugador del local.

Con ese resultado, el equipo millonario saltó al quinto puesto de la Zona B con 13 puntos, mientras que también se ubica en la misma posición en la tabla general con 42 unidades, a seis del líder Independiente Rivadavia.

El ”Decano”, mientras tanto ahora marcha sexto, también con 13 unidades, mientras que en la general se ubica 23º con 27 puntos.

Al local se le complicó rápido el partido por la expulsión de Franco Nicola a los 12 minutos de juego por una patada a la cabeza de Lucas Martínez Quarta. La superioridad numérica fue aprovechada por el “Millonario” para realizar una buena etapa y marcharse al entretiempo con la ventaja gracias al gol de Tobías Andrada a los 21 minutos.

El complemento demoró mucho en armarse en Tucumán y los cambios de Julio César Falcioni le dieron una reserva física clave para el anfitrión, que tuvo premio cuando cruzó la mitad de la cancha. El local registró un disparo de Alexis Canelo al palo y capitalizó un tiro libre sobre un costado del campo ajeno para levantar un centro, que fue cabeceado por Clever Ferreira a la red a los 83' (1-1).

A partir de eso, River salió con la sangre en el ojo y atropelló a un aturdido Atlético Tucumán, que nunca pudo detener la enjundia de un equipo que no se entregó y llegó al 2-1 con una excepcional jugada de Juan Cruz Meza, que incluyó la asistencia de Lucas Beltrán para la resolución de Thiago Almada a los 91'.

El equipo de Leonardo Ponzio, quien alcanzó su tercera victoria consecutiva, volverá a jugar el próximo sábado desde las 19 contra Huracán en el Monumental, mientras que Atlético Tucumán buscará hacer historia en la Copa Argentina, ya que este miércoles enfrentará a Independiente Rivadavia en idéntico horario por un lugar en las semifinales.