Werner ganó en el arranque de la Copa de Oro del TC

El entrerriano se quedó este domingo con la victoria en la undécima fecha de la temporada que se corrió en San Luis. Marcelo Agrelo ocupó el octavo puesto.

Referente e ídolo de Ford, Mariano Werner, se quedó con el Gran Premio Lusqtoff de San Luis por la undécima fecha y primera de la Copa de Oro, en una carrera que ganó de principio a fin. Mariano llega a las 30 victorias en el TC (8° en el récord histórico) y se convierte en el primero en repetir victoria en el 2026, además de que es nuevo puntero de la Copa con 53 puntos. Al podio lo acompañaron Julián Santero, de BMW, y Luis José Di Palma, quién hizo la pole del sábado con el Toyota del RUS MED Team.

En el cara a cara inicial, Mariano Werner bancó la presión de Julián Santero en la primera vuelta para conservar la punta. En la parte de atrás no se movió el tablero entre los 10 de adelante, y la carrera se tornó lineal por momentos. Para la vuelta diez, Mauricio Lambiris debió entrar a boxes por problemas de funcionamiento, cuando había salido en séptima posición.

Vuelta a vuelta Werner, Santero y Josito Di Palma comenzaron a distanciarse del resto, y para la vuelta 13, tuvo que salir el pace car tras un toque entre Santiago Mangoni y Matías Canapino, que estaban luchando en el top ten. En la reanudación, el mendocino volvió a intentarlo pero sin éxito, gracias a una defensa implacable del de Paraná.

Se consumaron los 25 giros y Werner ganó de punta a punta con el Ford. Santero fue segundo y el poleman del fin de semana Luis José Di Palma completó el podio.

Germán Todino (Ford) fue cuarto , Otto Fritzler (Mercedes Benz) terminó quinto, sexto Facundo Chapur (Torino), séptimo Jeremías Scialchi (Ford), octavo Marcelo Agrelo (Torino), noveno Marco Dianda (Dodge) y décimo Agustín Canapino (Chevrolet).

Mariano con esta victoria alcanzó a Hector Luis Gradassi, como el octavo piloto más ganador en la historia, con 30 triunfos. En este año, llegó a su segunda victoria y se posiciona como el líder de la Copa de Oro con 53 puntos. Otto Fritzler es segundo con 42,5 unidades, Agustín Canapino tercero con 35, Facundo Chapur cuarto con 32 y el ganador de la Etapa Regular, Jonatan Castellano, bajó hasta el quinto escalón con 28 puntos.

La próxima etapa de la Copa de Oro es el 4 de octubre en el autódromo de San Nicolás, por la decimosegunda fecha del campeonato, y segunda de las cinco ediciones de la Copa de Oro.

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Panorama – 25 vueltas

1º Mariano Werner (Ford Mustang) 35’58”230/1000

2º Julián Santero (BMW) a 0’674/1000

3º Luis José Di Palma (Toyota Camry) a 1’897/1000

4º Germán Todino (Ford Mustang) a 2’308/1000

5º Otto Fritzler (Mercedes) a 3’229/1000

6º Facundo Chapur (Torino) a 3’662/1000

7º Jeremías Schialchi (Ford Mustang) a 10’328/1000

8º Marcelo Agrelo (Torino) a 10’766/1000

9º Marco Dianda (Dodge Challenger) a 10’952/1000

10º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 11’276/1000

38º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 31’030/1000