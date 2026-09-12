Josito Di Palma hizo la "pole" en el TC luego de nueve años

El piloto arrecifeño fue el más veloz en el autódromo de San Luis, en una jornada que estuvo a punto de suspenderse por lluvia y nieve. Marcelo Agrelo clasificó 13º.

Bajo la lluvia y un Rosendo Hernández sumamente desafiante, Luis José Di Palma se quedó con la Pole CAT del Turismo Carretera en el Gran Premio Lusqtoff de San Luis, a bordo del Toyota Camry preparado por el equipo RUS MED Team, con un tiempo de 1:44.379. Con una linda distancia, atrás quedó Julián Santero a 298 milésimas con el BMW y tercero se ubicó Mariano Werner con Ford, arriba del medio segundo de diferencia.

Con este resultado Josito alcanzó las 6 pole position en la categoría, y ganó dos puntos más para el campeonato (171,5) para alojarse en la posición 21, informó la ACTC.

La última vez que Di Palma había logrado ser el más veloz en una clasificación, fue el 18 de noviembre de 2017 en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia y con un Torino.

El cuarto lugar fue Nicolás Bonelli, de Ford, quinto terminó Germán Todino, también de Ford. En sexto lugar quedó el último ganador, Juan Martín Trucco con la Dodge, séptimo fue Nicolás Trosset (Ford), octavo Facundo Ardusso (Ford), noveno Matías Canapino (Torino) y décimo Juan José Ebarlín (Chevrolet). Cinco Ford Mustang entre los 10.

Por su parte, Jonatan Castellano, líder del campeonato y de la Copa de Oro, terminó 39° a más de 4 segundos de la punta. La dificultad de la pista mojada le agregó mucha complicación e incertidumbre a la clasificación.

En cuanto a los pilotos de Chubut, el comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino del Trotta Racing, se clasificó 13º, mientras que el rawsense Lucas Valle (Chevrolet Camaro), quedó 50º.

Este domingo continúa la actividad con las series, que comienzan a las 10:55 horas la primera, 11:20 la segunda y 11:45 la tercera. Luego de las baterías, la final del Gran Premio Lusqtoff por la undécima fecha y primera edición de la Copa de Oro se pone en marcha a partir de las 14, con transmisión de Canal 9.

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Clasificación

1º Luis José Di Palma (Toyota Camry) 1’44’379/1000

2º Julián Santero (BMW) a 0’298/1000

3º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’676/1000

4º Nicolás Bonelli (Ford Mustang) a 1’112/1000

5º Germán Todino (Ford Mustang) a 1’161/1000

6º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 1’433/1000

7º Nicolás Trosset (Ford Mustang) a 1’579/1000

8º Facundo Ardusso (Ford Mustang) a 1’650/1000

9º Matías Canapino (Torino) a 1’707/1000

10º Juan B. De Benedictis (Ford Mustang) a 1’708/1000

13º Marcelo Agrelo (Torino) a 2’676/1000

50º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 10’235/1000