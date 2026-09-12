Ya se juega la 4ª edición de la Copa Pueyrredón de Vóleibol

En el Gimnasio municipal N° 2, con la presencia de autoridades municipales, se puso en marcha la 4ta. edición del torneo promocional para formativas.

Con la organización de Vóley Pueyrredón y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, este fin de semana, se disputa una nueva edición de la Copa Pueyrredón de vóley, en el Gimnasio municipal Nº2.

El torneo promocional de divisiones formativas tiene la participación de más de veinte equipos en las categorías sub12 y sub 14 (femenino), sub 16 (femenino) y sub 19 (femenino y masculino).

La 4ta. edición comenzó este sábado, con el acto oficial que contó con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, junto con la coordinadora del certamen, Rebeca Loncón, profesores, coordinadores y la comisión de padres, que año a año organizan la competencia.

Rebeca Loncón, referente de Vóley Pueyrredón, le dio la bienvenida a los equipos que este año animan esta edición y dijo que los mismos “nos vienen ya acompañando hace cuatro años, y los que se sumaron esta temporada. Agradecemos a las familias, a las autoridades, a la comisión de padres que sin ellos esto no sería posible, el acompañamiento de la coordinación del gimnasio (Marcelo Mamaní). Esperamos que se diviertan y se lleven un lindo recuerdo de este torneo”.

Martín Gurisich, de la Dirección General de Deportes, destacó el trabajo de los coordinadores de la competencia, junto con la comisión de padres. “Quiero felicitar a Rebeca (Loncón), quien es una persona muy seria para trabajar, y eso hace que eventos deportivos se transformen en clásicos, con muchos profesores trabajando en silencio por una idea y un deporte, y eso es un valor importantísimo y estamos obligados a acompañarlos”.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, agradeció el trabajo de los profesores y el acompañamiento de las familias. “Debemos felicitar el gimnasio, con sus responsables que día a día trabajan para que la actividad municipal se desarrolle, esa actividad que en la ciudad está muy descentralizada, con más de 104 espacios abiertos y más de 27 mil personas que hacen actividad deportiva, en distintas edades. Comodoro respira deporte todos los días y nos sentimos orgullosos”, manifestó.

EQUIPOS PARTICIPANTES:

Municipal 3, Municipal 4, Municipal Palazzo, Municipal Ciudadela, Municipal Kilómetro 5, Club Waiwen, Olivia Vóley (Caleta Olivia), Club Lihuen (Caleta Olivia), Club Laprida, Club Valquiria y Municipal Pueyrredón.