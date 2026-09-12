Leonel Pernía resultó el más veloz del TCR South America

El tandilense estiró la diferencia en el campeonato después de conseguir la pole en la Copa Concordia Capital Nacional del Citrus.

Leonel Pernía volvió a ser el gran protagonista de la clasificación del TCR South America. El argentino de Honda Racing marcó el mejor tiempo en la Qualy, con un registro de 1:42.014, y se aseguró la primera posición de partida para la primera competencia de la séptima fecha del campeonato, denominada Copa Concordia Capital Nacional de Citrus.

Pernía estableció una diferencia de 0.282 segundos sobre Camilo Trappa, quien colocó al Hyundai Elantra N de Hyundai MSA en la segunda posición. El tercer lugar quedó en manos de Tiago Pernía, también con Honda Racing, a 0.575 de su compañero de equipo. La segunda fila de la primera carrera se completará con Juan Angel Rosso, con un Lynk & Co 03 TCR de Paladini Racing, que quedó cuarto a 0.644, mientras que Joaquín Cafaro fue quinto con el Hyundai Elantra N TCR de Uruguay Racing Team, a 0.649 del poleman.

El top ten en el autódromo Ciudad de Concordia, lo completaron Néstor Girolami, seguido por el brasileño Nelson Piquet, Fabián Yannantuoni, Gabryel Romano y Raphael Reis, que partirá desde el primer cajón en la segunda competencia, gracias a la grilla invertida de los primeros diez de la clasificación que marca el reglamento de TCR.

Con su segunda posición, Trappa quedó como el mejor de la Copa Junior y Enrique Maglione lideró los de la Copa Trophy en su debut con un Audi RS3 LMS Gen 2.

El mejor tiempo le permitió a Leo Pernía llegar a los 333 puntos en el campeonato, estirando su diferencia con Rapha Reis (265) a 68 unidades. Girolami quedó tercero con 253, Rosso sumó hasta 219 y el uruguayo Cafaro se ubica en la quinta colocación con 218.

Este domingo serán las dos competencias de Bradesco TCR South America. La primera comenzará a las 10 con Leo Pernía y Camilo Trappa desde la primera fila y la segunda será desde las 13 con Rapha y Gabryel Romano, que consiguió su mejor clasificación en la categoría.

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DECLARACIONES

“Hermosa pole, agradecido a todo el equipo Honda Racing por su apoyo tanto de Brasil como de Argentina. Se la regalo a Seba (Martino) que ayer fue su cumpleaños y en lo personal fue todo muy lindo ya que dar una vuelta al circuito de Concordia es muy desafio muy grande y completar una gran vuelta me da mucha satisfacción. Mañana intentaremos largar bien para poder ganar en la primera carrera” (Leonel Pernía).

“Muy contentos con todo el equipo por cómo fue la clasificación. Faltó muy poco, hasta la última vuelta tenía la pole, pero es un gran resultado de todas formas. Felicitaciones a Leo (Pernía) por su pole, seguiremos trabajando para demostrar que el Hyundai está a la par de los Honda y de los Cupra y por eso el equipo está muy feliz” (Camilo Trappa)

“Terminamos la qualy en el tercer lugar. Contentos porque estuvimos muy fuertes en los entrenamientos y acá en la clasificación que es lo mas importante. No fue la vuelta perfecta pero me sirvió para entrar en los tres mejores que nos perfila de muy buena manera para buscar el objetivo de conseguir la victoria en la carrera 1” (Tiago Pernía).

“Fue una qualy complicada, no teníamos el ritmo para luchar por la pole y por eso optamos por una estrategia diferente. Buscamos la decima posición para invertir en la carrera 2 e ir a por la victoria mañana” (Raphael Reis).

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CLASIFICACION

1. Leonel Pernía – Honda Racing – 1:42.014

2. Camilo Trappa – Hyundai MSA – +0.282

3. Tiago Pernía – Honda Racing – +0.575

4. Juan Ángel Rosso – Paladini Racing – +0.644

5. Joaquín Cafaro – Uruguay Racing Team – +0.649

6. Néstor Girolami – Hyundai MSA – +0.694

7. Nelson Piquet – Honda Racing – +0.898

8. Fabián Yannantuoni – Paladini Racing – +1.060

9. Gabryel Romano – Hyundai MSA – +1.402

10. Raphael Reis – W2 Pro GP – +1.545

11. Gabriel Mora – Cobra Racing Team – +1.718

12. Nicolás Fuca – Palidini Racing – +1.771

13. Fabricio Pezzini – Paladini Racing

14. Juan Manuel Casella – Uruguay Racing Team

15. Enzo Gianfratti – G Racing Motorsport

16. Bruno Massa – G Racing Motorsport

17. Enrique Maglione – Uruguay Racing Team

18. Nicolás Ambiado – Scuderia URT

19. Sebastián Quirno – Scuderia URT

20. Adrián Chiriano – Honda Racing