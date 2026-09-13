Marcelo Agrelo llegó a las 100 carreras en el TC

El piloto comodorense, que esta temporada corre con un Torino del Trotta Racing, llegó en San Luis al centenar de pruebas en el Turismo Carretera.

El piloto comodorense Marcelo Agrelo alcanzó -en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis- su carrera número 100 en el Turismo Carretera, categoría a la que llegó en 2020 tras destacarse en el TC Pista. Desde entonces, construyó una trayectoria marcada por la regularidad y el crecimiento, pasando por distintos equipos y marcas.

Comenzó con un Torino del Maquin Parts Racing, ingresó a la Copa de Oro en 2021 y en Termas de Río Hondo logró su primera pole position en 2022. En 2023, con el Dodge del Castellano Power Team, superó las 50 carreras y terminó 14° en el campeonato.

En 2024 regresó al Maquin Parts Racing y comenzó su etapa con el Toyota Camry. Su mejor temporada llegó en 2025, cuando ganó la etapa regular, finalizó quinto en el campeonato con 358,25 puntos y consiguió dos pole positions.

En 2026, Agrelo afronta el desafío junto al Trotta Racing y nuevamente con Torino. Sus 100 carreras representan el reconocimiento a más de seis temporadas de permanencia y protagonismo en la máxima categoría del automovilismo argentino.