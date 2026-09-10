Futsal: Comodoro C-15 recibió nueva indumentaria para el torneo Argentino

La selección, que dirige Juan Sanzana, es el actual defensor del título. El certamen se jugará desde este lunes hasta el sábado 19 en Comodoro Rivadavia.

La selección C-15 de Comodoro Rivadavia de fútbol de salón recibió su nueva indumentaria de cara al Campeonato Argentino de la categoría, el cual disputará como anfitrión del 14 al 19 de septiembre, y defiende el título obtenido el año pasado en Mendoza. El certamen contará con diez selecciones y se jugará en el Gimnasio municipal Nº2 y Club Ingeniero Huergo.

El acto de entrega de indumentaria para la selección C15 comodorense se llevó a cabo en la sede de la Comisión Futsal Principal (CFSP), operadora de la Asociación Comodoro Rivadavia Fútbol de Salón (ACRFS), quien trabaja en la disciplina mancomunadamente con la Asociación Promocional (APFS) y la Asociación de Futsal Femenino (A.Fe.C.Fu.Sa.).

El certamen será organizado por la Asociación Promocional y fiscalizará la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), más el habitual acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

El acto estuvo encabezado por el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto a la secretaria de Cultura Liliana Peralta, junto al presidente de APFS Héctor Aguilar, y el técnico de la selección C15 de Comodoro, Juan Sanzana.

“Darle las gracias a los padres que se acercaron, gracias a Hernán por siempre estar apoyando al deporte. Estoy estudiando profesorado de Educación Física y estoy al tanto de la ayuda que brinda a todo el deporte. Es muy valioso porque el deporte ayuda un montón y el apoyo de ustedes es fundamental”, agradeció en principio Juan Sanzana, DT de Comodoro C-15.

Por su parte, Héctor Aguilar, presidente de la Asociación Promocional, agregó: “Queremos agradecerte Hernán por acercarte a la sede, a Liliana, Martín. Este año quiero agradecer a la comisión directiva por su esfuerzo. Tratamos de brindarle lo mejor que tenemos, y agradecemos a Othar, al Ente, por la continuidad que tiene nuestra disciplina. Un Ente que nos escucha, es algo que no pasa en todo el país. Lo mejor para cada uno de ustedes, nosotros estaremos para cada cosa que necesiten”.

Finalmente, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, expresó: “Se hizo una selección, porque esta ciudad respira futsal. Hoy son los seleccionados de gran grupo de chicos. Como Estado Municipal nos pone muy contento que nuestra ciudad vuelva a ser sede de un evento, que nuestros equipos lleguen de la mejor manera. Hoy serán nuestros embajadores, y el mejor lugar que podemos ocupar es ser correctos en lo deportivo y humano. Ese es el mayor desafío que tienen. El mayor de los éxitos, disfruten, nos veremos en toda la semana”.

JUGANDO EN CASA

Comodoro ocupará la Zona A junto a Las Heras, Mendoza, Rosario y Caleta Olivia, mientras que la Zona B está integrada por San Rafael, Pico Truncado, Tucumán, Cuenca Carbonífera y Sarmiento. El local debutará ante Las Heras este lunes a las 2, y luego se medirá de martes a jueves ante Rosario (21:00), Mendoza (20:00) y Caleta Olivia (20:00), siempre en Club Huergo. El viernes serán las semifinales, a las cuales clasificarán los dos primeros de cada zona, mientras que el sábado será la jornada final.

CAMPEON DEFENSOR DEL TITULO

Con otra camada, la selección C15 defiende el título conseguido en 2025, cuando también bajo la dirección de Juan Sanzana, se consagró campeón invicto en Guaymallén (Mendoza), tras vencer a Tucumán por 3 a 2 en la final. De ese equipo solo repiten Thiago Pereyra y el hoy capitán, Matías Navarro.

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Programa – 1ª fecha

Lunes 14 de septiembre – Club Huergo

14:00 ZB San Rafael vs Pico Truncado

16:00 ZA Mendoza vs Rosario

18:00 ZB Tucumán vs Cuenca Carbonífera

20:00 ZA Comodoro Rivadavia vs Las Heras

Libres: Caleta Olivia (ZA) y Sarmiento (ZB)

Plantel Selección Comodoro C15

Jugadores

1. Ian Asencio

2. Bautista Barría

3. Thiago Cancino

4. Kevin Chávez

5. Bautista Colivoro

6. Santino Benjamín Díaz

7. Facundo Ferreira

8. Matías Navarro

9. Santino Ojeda

10. Paulo Oviedo

11. Thiago Pereyra

12. Bautista Altamirano

13. Lucas Riva de Neira

14. Theo Uribe

15. Ian Villalba

DT: Juan Sanzana

AT: Horacio Sanzana

PF: Javier Romero

EA: Santino Rivas

PS: Mariángeles de Uribarri

Foto: Prensa Comodoro Deportes.