Santino Valdebenito prepara su gran debut en Mx2

El piloto comodorense correrá el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el circuito Jorge Alí Ambrós de Rada Tilly en el cierre del MX Patagonia Zona Norte.

El destacado piloto de motocross de Comodoro Rivadavia, Santino Valdebenito, prepara el salto de categoría que dará el sábado 3 y domingo 4 de octubre cuando debute en Mx2 al comando de una Husqvarna 250cc. Correrá en Rada Tilly será la fecha de cierre del Campeonato MX Patagonia Zona Norte.

La competencia tendrá lugar en el Circuito Alí Ambrós, donde se espera un gran fin de temporada. “Hace poco estuvimos cambiando la moto, pasamos de una 85cc a una 250cc, la verdad que desde que tengo la moto, me encuentro con buenas impresiones. Esta moto tiene cosas nuevas como telemetría, controla el tiempo de vuelta, el mapa de calor de cómo anduviste en la pista. Todo eso desde una aplicación”.

“Después viene con muchas mejoras, un caño de escape incluido, que se compra aparte. El tema de pasar de 85cc a 250cc es un cambio enorme, en los saltos es mucho más fácil, no se necesita tanta potencia. Pero le estoy metiendo entrenamiento para agarrarle la mano”, asegura Santino Valdebenito.

El circuito Jorge Alí Ambrós de Rada Tilly se prepara para recibir el evento del año del motocross, el cierre de temporada del Campeonato de Motocross, correspondiente al MX Patagonia Zona Norte.

Según la organización habrá puntaje y medio en esta cuarta fecha, con sorteos entre los pilotos, se espera una gran concurrencia de pilotos y público, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo no se corre en este escenario histórico de motocross, que en su momento tuvo hasta el Campeonato Argentino de Motocross.

“Esta temporada estuve en dos carreras, una Madryn y otra en Gaiman. En Madryn corrí en 85cc y salí primero, y en la segunda en Gaiman corrí en Mx3 pero con la moto 85cc, salí segundo. Después de esa carrera, estuvimos parados porque tuvimos que vender la moto, comprar la nueva moto, ahora entrenando para agarrarle la mano. Y la expectativa que tengo sobre esta carrera en Rada Tilly es tratar de no golpearme y terminar en el podio en Mx2”.

“Los agradecimientos son para Comodoro Deportes que siempre me ayuda en todas las carreras, para César Helmann que me pone a punto la moto, para "Leo" Díaz que es mi profesor de motocross y de gimnasio. También quiero mandar un agradecimiento al Grupo MTS”, dijo por último Santino Valdebenito.

La carrera tendrá la organización de ACPM (Asociación Civil Patagónica de Motociclismo), mientras que la fiscalización estará a cargo de ACMA (Asociación Civil de Motociclismo Austral).