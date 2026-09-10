Aerodance Aerobics será parte del Universal Dance Latinoamericano

La escuela competirá del 19 al 23 de noviembre en el Campeonato Internacional de Danzas más grande de América que se realizará en Villa Carlos Paz.

Julieta Pacheco, directora de la escuela Aerodance Aerobics, junto con madres y atletas visitaron a Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes.

La visita fue con el objetivo de planificar lo que será el Campeonato Universal Dance Latinoamericano, a desarrollarse del 19 al 23 de noviembre en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Desde el Ente deportivo, se comprometieron a acompañar a las atletas locales en esta nueva experiencia internacional que tendrá por delante la escuela local.

La escuela estará presente con una delegación de 14 atletas (de 5 a 16 años), junto con la directora de Aerodance, Julieta Pacheco.

Las locales competirán y se medirán con bailarines de toda Latinoamérica en las disciplinas: Aeróbica Deportiva, Coreográfica y Ritmos Urbanos.

El objetivo de la escuela de Comodoro es ir por la clasificación al Universal Dance Intercambio Cultural, en Brasil 2027 y el Universal Dance Word Championship, en México el mismo año.

“Vamos al campeonato en búsqueda de la clasificación al Intercambio Cultural que se hace en Brasil el próximo año y el Campeonato Mundial de Danzas, que se hace en Cancún (México) en 2027” declaró Julieta Pacheco, directora de la escuela.

Es que según Pacheco ambas competencias “son nuestros principales objetivos” y agradeció especialmente a “Hernán (Martínez), que se comprometió a ayudarnos con el viaje, así que de nuestra parte estamos muy agradecidas y será de gran ayuda para concretar este deseo. El acompañamiento de las familias es primordial y este año están apostando, nuevamente”.