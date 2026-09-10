Aerodance Aerobics será parte del Universal Dance Latinoamericano

Julieta Pacheco, directora de la escuela Aerodance Aerobics, junto con madres y atletas visitaron a Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes.
La visita fue con el objetivo de planificar lo que será el Campeonato Universal Dance Latinoamericano, a desarrollarse del 19 al 23 de noviembre en Villa Carlos Paz, Córdoba.
Desde el Ente deportivo, se comprometieron a acompañar a las atletas locales en esta nueva experiencia internacional que tendrá por delante la escuela local.
La escuela estará presente con una delegación de 14 atletas (de 5 a 16 años), junto con la directora de Aerodance, Julieta Pacheco.
Las locales competirán y se medirán con bailarines de toda Latinoamérica en las disciplinas: Aeróbica Deportiva, Coreográfica y Ritmos Urbanos.
El objetivo de la escuela de Comodoro es ir por la clasificación al Universal Dance Intercambio Cultural, en Brasil 2027 y el Universal Dance Word Championship, en México el mismo año.
“Vamos al campeonato en búsqueda de la clasificación al Intercambio Cultural que se hace en Brasil el próximo año y el Campeonato Mundial de Danzas, que se hace en Cancún (México) en 2027” declaró Julieta Pacheco, directora de la escuela.
Es que según Pacheco ambas competencias “son nuestros principales objetivos” y agradeció especialmente a “Hernán (Martínez), que se comprometió a ayudarnos con el viaje, así que de nuestra parte estamos muy agradecidas y será de gran ayuda para concretar este deseo. El acompañamiento de las familias es primordial y este año están apostando, nuevamente”.