Luz y Fuerza edifica nuevo vestuario y mejora su predio

El club de fútbol de veteranos recuperó el predio en 2016, pero el temporal de 2017 arrasó con todo. Pero se levantó con mucho sacrificio y no para de crecer.

El Club Social Cultural y Deportivo Luz y Fuerza trabaja en un nuevo vestuario para su predio deportivo, que mejora año tras año con la gran labor de dirigentes y colaboradores. En sus diferentes categorías de veteranos, la institución congrega a 80 jugadores y continúa progresando.

Enrique Vargas, presidente de Luz y Fuerza, se mostró agradecido con Hernán Martínez y el equipo de Comodoro Deportes. “Estábamos esperando esta visita para poder seguir avanzando, hace tiempo que son colaboradores de nosotros, nos han ayudado bastante”, reconoció.

En ese sentido, dijo que el objetivo que tienen en la actualidad “es poder terminar el vestuario local, que se construirá en la parte de arriba del vestuario visitante. La idea es mostrar un poco de lo que hemos trabajado, lo que hemos avanzado en nuestro club”.

Los directivos pudieron recuperar el predio en 2016, pero el temporal de 2017 arrasó con todo. Sin embargo, lejos de rendirse, se levantaron con mucho sacrificio y no pararon de crecer.

“En el 2017 nos afectó el temporal, tuvimos que volver a hacer todo de nuevo. Pero hemos avanzado bastante, tenemos los vestuarios con los baños, los baños para el público y nuestro quincho con distintas comodidades”, indicó el presidente.

“Estamos conformes con el trabajo que venimos realizando, cada vez que vengo al club estoy más que orgulloso, somos más de 80 socios y jugadores, la mayoría venimos desde hace muchos años y estamos contentos que jóvenes se acerquen a colaborar”, amplió Vargas y aseguró que Luz y Fuerza es “un club familiar”, enalteciendo el trabajo de las mujeres.

Y valoró el acompañamiento de Comodoro Deportes. “Pudimos terminar nuestro quincho con el bufet, hicimos el paredón para contener la lluvia, porque venía el agua y nos inundaba todo, y en las distintas obras que fuimos haciendo siempre estuvieron colaborando con nosotros”, aseguró.

Fotos: Prensa Comodoro Deportes