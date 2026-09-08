Chubut Deportes revalida su apoyo para Jorge Newbery, Huracán, CAI y Rada Tilly

En un encuentro celebrado en la sede de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el gerente general, Mariano Ferro, se reunieron con el titular de la entidad liguista, Héctor Millar, junto a representantes de los clubes locales.
Durante la jornada, Reyes garantizó el respaldo económico del ente provincial para las instituciones comodorenses que disputan la fase inicial del Torneo Regional Federal Amateur: Comisión de Actividades Infantiles (CAI), Huracán, Jorge Newbery y Rada Tilly.
Esta iniciativa responde a un compromiso asumido en encuentros previos, donde las dirigencias manifestaron la necesidad de contar con asistencia financiera para cubrir dos costos operativos fundamentales: la cobertura de ambulancias y los honorarios arbitrales.
Tras realizar las gestiones correspondientes junto al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Chubut Deportes confirmó la transferencia efectiva de los fondos a la Liga local, garantizando la cobertura de estos servicios durante la primera etapa del certamen y aliviando la carga presupuestaria de las entidades deportivas.
Al respecto, Reyes subrayó la relevancia de mantener un trabajo articulado con la dirigencia deportiva e ir atendiendo las demandas acordes al desarrollo de la disciplina en la localidad: “Los clubes cumplen un rol clave en la contención social, por eso es fundamental que sigamos estando cerca y trabajando en conjunto”.
Desde Chubut Deportes se sigue trabajando en el fortalecimiento de las instituciones deportivas en cada rincón de la provincia. Acompañar el esfuerzo diario de dirigentes, deportistas y familias, es la base para consolidar un deporte inclusivo, competitivo y con verdadero impacto social.