Chubut Deportes revalida su apoyo para Jorge Newbery, Huracán, CAI y Rada Tilly

Los cuatro clubes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia se encuentran participando en el Torneo Regional Federal Amateur.

En un encuentro celebrado en la sede de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el gerente general, Mariano Ferro, se reunieron con el titular de la entidad liguista, Héctor Millar, junto a representantes de los clubes locales.

Durante la jornada, Reyes garantizó el respaldo económico del ente provincial para las instituciones comodorenses que disputan la fase inicial del Torneo Regional Federal Amateur: Comisión de Actividades Infantiles (CAI), Huracán, Jorge Newbery y Rada Tilly.

Esta iniciativa responde a un compromiso asumido en encuentros previos, donde las dirigencias manifestaron la necesidad de contar con asistencia financiera para cubrir dos costos operativos fundamentales: la cobertura de ambulancias y los honorarios arbitrales.

Tras realizar las gestiones correspondientes junto al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Chubut Deportes confirmó la transferencia efectiva de los fondos a la Liga local, garantizando la cobertura de estos servicios durante la primera etapa del certamen y aliviando la carga presupuestaria de las entidades deportivas.

Al respecto, Reyes subrayó la relevancia de mantener un trabajo articulado con la dirigencia deportiva e ir atendiendo las demandas acordes al desarrollo de la disciplina en la localidad: “Los clubes cumplen un rol clave en la contención social, por eso es fundamental que sigamos estando cerca y trabajando en conjunto”.

Desde Chubut Deportes se sigue trabajando en el fortalecimiento de las instituciones deportivas en cada rincón de la provincia. Acompañar el esfuerzo diario de dirigentes, deportistas y familias, es la base para consolidar un deporte inclusivo, competitivo y con verdadero impacto social.