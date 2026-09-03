Othar Macharashvili participó del 95 aniversario del Club Oeste Juniors

Con el reconocimiento a sus dirigentes y la puesta en valor de sus instalaciones, la histórica institución reafirmó su compromiso social y deportivo con la comunidad.

En el marco de un nuevo aniversario del club del barrio Sarmiento conocido como “Valle C”, el intendente Othar Macharashvili, encabezó el acto conmemorativo junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el referente del Club Oeste, Alejandro Henny. La jornada reunió a dirigentes y jugadores para homenajear el valor social y la trayectoria de la institución, próxima a cumplir un siglo de vida.

Durante el acto, Macharashvili destacó la importancia de continuar fortaleciendo a las instituciones deportivas de la ciudad, al reafirmar el compromiso del municipio en el acompañamiento permanente y el mantenimiento edilicio de los clubes, entendiendo que cumplen un rol fundamental en la construcción de comunidad y en la contención de niños, jóvenes y familias.

“Destaco el trabajo que se viene realizando en la institución. Sabemos el trabajo de la dirigencia deportiva para llevar adelante este SUM, que alberga a la familia y a todos los jugadores que llegan día a día a sus instalaciones. Valoramos el sentido de pertenencia del barrio, el valor por la camiseta y el deporte, y por eso felicito a los formadores que acompañan el desarrollo de jóvenes en el fútbol y la vida”, señaló Macharashvili.

Con sus raíces vinculadas a los campamentos petroleros de YPF, el Club Atlético Oeste Juniors, nació en 1931 bajo el nombre de Juventud Unida. Desde entonces, atravesó distintas etapas de la historia de la ciudad y fue construyendo una identidad profundamente ligada a su comunidad y al desarrollo del fútbol comodorense.

A lo largo de sus 95 años, Oeste Juniors se transformó en mucho más que una institución deportiva. Sus instalaciones y sus colores forman parte de la historia de generaciones de vecinos que encontraron en el club un espacio de encuentro, formación y pertenencia.

95 AÑOS MIRANDO HACIA EL FUTURO

Por su parte, Martínez puso en valor el trabajo que realizan diariamente las instituciones deportivas y el compromiso de sus dirigentes para sostener y proyectar los clubes de la ciudad. “Hoy veo no solo la juventud que arranca y le pone energía, sino también dirigentes de muchos años que han hecho el esfuerzo para que hoy Oeste sea esto: su SUM, su cancha iluminada, su vestuario y la escuelita”, indicó.

En tanto, el presidente de la institución, Alejandro Henny agradeció el acompañamiento y remarcó la importancia que reviste el club para el sector al manifestar que es un “orgullo celebrar 95 años de historia, con la mirada puesta en seguir fortaleciendo al Club Oeste y generando nuevas oportunidades para las generaciones que forman parte de la institución”.