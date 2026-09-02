Tras un empate en 0, el arquero Montero atajó dos disparos y el Xeneize se llevó la tanda por 4-3. Racing será su próximo rival.

Boca le ganó a Vélez por penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez Sarsfield por 4 a 3 en la definición desde los doce pasos, luego de igualar sin goles en los noventa minutos disputados en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero colombiano Álvaro Montero contuvo dos remates en la serie y se convirtió en la figura del encuentro, que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena pudo haber perdido en el último minuto del tiempo reglamentario.

Sobre el cierre del partido, Dilan Godoy dispuso de un penal a favor de Vélez que hubiera significado el triunfo directo para el equipo de Guillermo Barros Schelotto, pero su remate se estrelló contra el palo derecho de Montero. La infracción se originó en una salida desesperada del propio arquero, que derribó a Simón Escobar dentro del área tras un contragolpe veloz del Fortín.

En la definición desde los doce pasos, Montero le contuvo los disparos a Elías Gómez y a Thiago Silvero, el primero y el quinto ejecutante de la serie. Del lado de Boca, convirtieron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios, mientras que Enner Valencia vio cómo Tomás Marchiori le contenía su remate. Para Vélez habían marcado Joaquín García, Escobar y Rodrigo Aliendro.

El resultado global terminó 4 a 3 a favor del Xeneize, que en la próxima instancia del certamen federal enfrentará a Racing, equipo que había eliminado a Belgrano en la ronda anterior.

Sobre el cierre del encuentro, Paredes debió abandonar la cancha por una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda y fue reemplazado por Palacios. La lesión se sumó a la ausencia previa de Milton Delgado, quien había sufrido un desgarro muscular durante la práctica del martes y quedó afuera de la lista de convocados para el compromiso.

A los diez minutos de juego, el árbitro Sebastián Zunino detuvo el encuentro para que el público presente en el Kempes ovacionara a Lionel Messi, luego de que el capitán anunciara su retiro de la selección argentina. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso mediante el Boletín Oficial que la misma distinción se replique en todas las categorías masculinas y femeninas del fútbol argentino a lo largo de la semana.