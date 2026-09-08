Chubut puso primera con dos triunfos

Las selecciones de la FeChuBa comenzaron con el pie derecho su participación en el Torneo Argentino de Selecciones Menores, que se disputa en la provincia de San Juan.

Con dos victorias, los equipos de la Federación Chubutense de Balonmano pusieron primera en el Argentino de Menores, que se desarrolla en San Juan desde este lunes.

En el primer partido de la zona de clasificación, la selección femenina superó a Rosario por 20-17, mientras que el seleccionado masculino se impuso ante ACOBAL por 31-27.

Este martes continúa la competencia para los equipos chubutenses. El equipo femenino se enfrenta a Entre Ríos desde las 14:20, mientras que los varones tienen doble jornada: ante Misiones en horario matutino y frente a La Rioja a las 18:20.

El certamen se desarrollará hasta el 12 de septiembre y reúne en San Juan a más de 800 jugadores y 53 equipos de todo el país, con 26 conjuntos en la rama femenina y 27 en la masculina.

Por segundo año consecutivo, el torneo presenta un formato orientado al desarrollo de la categoría. Luego de una primera etapa de nivelación, los equipos avanzarán a una segunda fase agrupados por nivel. La competencia no contempla ascensos ni descensos. Los resultados finales determinarán el orden de mérito para la temporada 2026.