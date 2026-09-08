El arquero de la selección argentina de fútbol figura nuevamente para quedarse con el premio Lev Yashin.

'Dibu' Martínez figura en la lista de candidatos a ser el mejor arquero

El Balón de Oro 2026 dio a conocer a los diez candidatos al premio como mejor arquero del mundo (el Lev Yashin) y la lista cuenta con dos nombres destacados: Emiliano Martínez, subcampeón mundial con la Selección Argentina, y Vozinha, histórico arquero de Cabo Verde y actual de Colo Colo de Chile.

La lista está compuesta por los arqueros más destacados de la temporada pasada. Entre los candidatos se encuentran Yassine Bounou, de Marruecos; Thibaut Courtois, de Bélgica; Joan García, David Raya y Unai Simón, de España; Gregor Kobel, de Suiza; Édouard Mendy, de Senegal; y Matvey Safonov, de Rusia.

A ellos se suman Emiliano Martínez y Vozinha, dos nombres que completan los diez candidatos al galardón.

El arquero argentino, ahora en el Chelsea de Inglaterra, vuelve a aparecer entre los mejores después de consolidarse durante los últimos años como una de las grandes figuras bajo los tres palos. Martínez es nuevamente candidato a quedarse con un premio individual de enorme prestigio y buscará llevarse el tercer premio en su trayectoria.

Por su parte, Vozinha aparece como una de las grandes particularidades de la nominación. El arquero de Cabo Verde forma parte de una lista con las figuras de distintas selecciones y clubes del fútbol mundial.

El ganador del premio a Mejor Arquero del Año se conocerá en la ceremonia del Balón de Oro 2026 del 26 de octubre, en Londres, Inglaterra.