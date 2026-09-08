CAI Solidaria llevó la campaña del juguete a la cordillera

Llegó hasta Aldea Escolar, a 10 kilómetros de Trevelin, donde en la Escuela Nº 96, se realizó una jornada especial por el Mes de las Infancias.

Después de un gran recorrido, CAI Solidaria llegó hasta Aldea Escolar -a 10 kilómetros de Trevelin-, donde en la Escuela Nº 96 se realizó una jornada especial por el Mes de las Infancias.

La fiesta reunió a muchos niños, niñas y familias de la zona, con la presencia de vecinos que llegaron desde Lago Rosario, Sierra Colorada y Cerro Centinela, entre otros lugares.

Durante la jornada se entregaron juguetes, ropa y regalos, además de realizarse sorteos de pelotas y camisetas de la CAI. Pero, por sobre todas las cosas, se compartió una jornada llena de alegría, emoción y sonrisas.

Desde CAI Solidaria “agradecemos profundamente a todos los que hicieron posible esta iniciativa, a quienes colaboraron con sus donaciones y, especialmente, a quienes nos recibieron y acompañaron durante esta hermosa jornada.

Gracias a toda la gente de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly por acompañarnos una vez más. ¡Gracias por ayudarnos a llevar alegría a tantos niños y niñas!”, destacaron desde la CAI.