CAI Solidaria llevó la campaña del juguete a la cordillera

Después de un gran recorrido, CAI Solidaria llegó hasta Aldea Escolar -a 10 kilómetros de Trevelin-, donde en la Escuela Nº 96 se realizó una jornada especial por el Mes de las Infancias.
La fiesta reunió a muchos niños, niñas y familias de la zona, con la presencia de vecinos que llegaron desde Lago Rosario, Sierra Colorada y Cerro Centinela, entre otros lugares.
Durante la jornada se entregaron juguetes, ropa y regalos, además de realizarse sorteos de pelotas y camisetas de la CAI. Pero, por sobre todas las cosas, se compartió una jornada llena de alegría, emoción y sonrisas.
Desde CAI Solidaria “agradecemos profundamente a todos los que hicieron posible esta iniciativa, a quienes colaboraron con sus donaciones y, especialmente, a quienes nos recibieron y acompañaron durante esta hermosa jornada.
Gracias a toda la gente de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly por acompañarnos una vez más. ¡Gracias por ayudarnos a llevar alegría a tantos niños y niñas!”, destacaron desde la CAI.