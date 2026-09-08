Lisandro Luppo brindó una exitosa clínica de vóleibol

La capacitación fue dictada en la Escuela Nº 713 de Esquel por el entrenador del primer equipo de Waiwen Club de Comodoro Rivadavia.

Con una importante participación de profesores, entrenadores, idóneos y profesionales vinculados al deporte, se desarrolló con éxito en Esquel la Clínica de Vóley, organizada por Chubut Deportes desde el Gobierno del Chubut, la Fundación Banco del Chubut y el apoyo de la Asociación de Vóley de Esquel.

La capacitación se llevó adelante durante el sábado 5 y domingo 6 de este mes en la Escuela N° 713, y estuvo a cargo del profesor Lisandro Luppo, entrenador del Club Waiwen, de Comodoro Rivadavia, integrante de la Liga Nacional A1.

La propuesta que tuvo una parte teórica y otra práctica, propuso como eje central el trabajo técnico y táctico sobre “Golpe de arriba, armado a pie firme, armado en salto y su aplicación en los sistemas de juego”, brindando herramientas concretas para fortalecer la formación y el desarrollo de jugadores y equipos.

Durante las distintas jornadas, los participantes pudieron combinar los contenidos, generando un espacio de aprendizaje, intercambio y actualización para quienes trabajan cotidianamente en el vóley.

Desde Chubut Deportes, el gerente cordillerano Lucas De Godos destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de capacitaciones en las distintas localidades de la provincia, promoviendo la formación permanente de entrenadores y referentes deportivos. También agradeció el compromiso del profesor Luppo y el acompañamiento de la Asociación local.

Una capacitación que dejó nuevos conocimientos, herramientas y experiencias para seguir haciendo crecer el vóley chubutense.