Los representantes rionegrinos obtuvieron la mayor puntuación acumulada y se quedaron con la tradicional copa artesanal del certamen.

Las Nieves de Bariloche es campeón del Internacional Infantil de Esquí en Esquel

El Club Las Nieves de San Carlos de Bariloche se consagró campeón del torneo internacional de esquí infanto-juvenil disputado durante una semana en Esquel, en una competencia que reunió a jóvenes esquiadores de Argentina, Chile, España y Guatemala.

El cierre del torneo se llevó a cabo el pasado viernes en instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel, con la ceremonia de premiación que contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y el gerente cordillerano, Lucas De Godos, quienes acompañaron la finalización de una nueva edición de esta tradicional fiesta del esquí patagónico.

La competencia se desarrolló en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, donde durante toda la semana los participantes pudieron disfrutar de jornadas de intensa actividad deportiva, camaradería e intercambio entre delegaciones de distintos países.

Durante el acto de cierre, Reyes destacó el trabajo realizado por el Club Andino Esquel y la organización del torneo, resaltando el esfuerzo puesto en cada detalle para garantizar las mejores condiciones para los deportistas, entrenadores y delegaciones que llegaron hasta la cordillera chubutense.

Gran actuación de los campeones

En el plano deportivo, el gran protagonista fue el Club Las Nieves de Bariloche, que alcanzó la mayor puntuación en la sumatoria general y se quedó con la copa artesanal que distingue al campeón del certamen.

El equipo rionegrino estuvo integrado por Máximo Daniel Guaricuyu Beno, Tommy Oseas Tossen, Bernardita Areco y Vera Vanecek, quienes tuvieron una destacada actuación a lo largo de las diferentes jornadas de competencia. Además, Vera Vanecek coronó su participación con un reconocimiento especial al ser distinguida como la mejor esquiadora de su categoría, completando una actuación sobresaliente.

De esta manera, Esquel volvió a ser escenario de una gran celebración del esquí infantil y juvenil, consolidando a La Hoya como punto de encuentro para deportistas de diferentes regiones y países.

La fiesta del esquí patagónico ya tiene su próximo destino: la edición 2027 se disputará en el Cerro Antillanca, Chile, bajo la organización del Club Andino Osorno.