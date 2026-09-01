Comodoro es sede del Argentino Patagónico Promocional de Vóley

Con la presencia del intendente Othar Macharashvili, se desarrolló en el Club Huergo la presentación de la competencia. Reúne a equipos de distintas localidades de la Patagonia en las categorías Sub 12 y Sub 14, en ambas ramas.

Este lunes, en las instalaciones del Club Ingeniero Huergo de Km 3, se llevó a cabo el acto inaugural de la 3° edición del Campeonato Argentino Patagónico Promocional de Vóley (C.A.PA.PRO.V.), una propuesta que reúne a clubes de diferentes puntos de la región con el objetivo de fortalecer la competencia y promover el desarrollo de las categorías formativas.

El acto estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario general, Andrés Blanco; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el director Gral. de Deportes, Martín Gurisich, y la presidenta de la Federación Chubutense de Vóley, María Eugenia Rodríguez, además de representantes de las instituciones participantes.

Al respecto, el intendente resaltó “el trabajo de todas las familias de Comodoro que hacen que el deporte siga creciendo día a día. Hace 9 años, nos plantearon desde la FeChuVol, hacer estos torneos de selecciones para el desarrollo del Voley y lo apoyamos desde el primer momento, porque sabemos que el desarrollo deportivo de los jóvenes es vital para nuestro futuro”.

Además, Macharashvili agregó: “Tengan la plena seguridad que Comodoro Rivadavia, va a seguir trabajando, como lo venimos haciendo hace muchos años, para que el deporte tenga su lugar y los espacios que se merecen”.

Por su parte, Hernán Martínez destacó que, aun en un contexto difícil para viajar y competir, se valora el compromiso de todos los participantes: “Agradecemos la presencia de cada delegación en este Torneo Argentino que se realiza en nuestra ciudad. Esto es posible gracias al esfuerzo del Municipio y al gran trabajo que viene haciendo la FeChuVol para concretar un campeonato clave para los clubes y el desarrollo de los más jóvenes”.

Mientras que Rodríguez en la misma línea, por un lado destacó el esfuerzo enorme de cada familia que se acercó desde Tierra del Fuego, Santa Cruz y la cordillera de Chubut y por otro, la política deportiva que se lleva adelante en Comodoro “que permite que utilicemos estos espacios municipales para trabajar y apostar a nuestras inferiores, en esta tercera edición de este certamen y novena para el CaPaProv”, dijo al expresar su orgullo.

La competencia comenzó este lunes y se extenderá hasta el jueves 3, con partidos en el Gimnasio municipal N° 4 del barrio Standart Norte y en el Club Ingeniero Huergo de Km 3.

Los C.A.PA.PRO.V., reúnen a equipos de distintos puntos de la Patagonia que compiten en las categorías Sub 12 y Sub 14, tanto en la rama femenina como masculina, a partir de una propuesta que apunta a intensificar la competencia en las categorías de base, generando espacios de encuentro y aprendizaje para jóvenes deportistas, al tiempo que permite a los clubes medir su crecimiento frente a equipos de otras localidades.

En este sentido, Comodoro Rivadavia vuelve a posicionarse como sede de una competencia regional que no solo pone en valor el trabajo que realizan los clubes y las federaciones, sino que también fortalece el vínculo entre las distintas instituciones deportivas de la Patagonia.