Ariel Flores terminó segundo en el Regional de Escalada de Santa Fe

El deportista chubutense completó muy buenas rondas tanto en la instancia clasificatoria como en la final.

El chubutense Ariel Flores tuvo una destacada actuación en el Regional de Escalada Deportiva disputado en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, donde finalizó en el segundo puesto.

La competencia reunió a 22 escaladores, entre ellos los dos mejores representantes del ránking argentino y deportistas provenientes de diferentes regiones cercanas.

Flores completó muy buenas rondas tanto en la instancia clasificatoria como en la final, alcanzando el podio y cumpliendo el objetivo de obtener su clasificación para los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) Malvinas 2026, certamen que contará con la escalada deportiva entre sus disciplinas.

El torneo también representó un importante estímulo competitivo antes de afrontar el gran desafío de los Juegos Suramericanos. El deportista se retiró conforme con las sensaciones y el rendimiento demostrado durante toda la jornada.

De esta manera, Flores continúa consolidándose entre los principales exponentes de la escalada argentina y avanzando en su preparación para los próximos compromisos nacionales e internacionales.

El deportista cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes, que respalda su preparación y participación en las diferentes competencias, como parte del trabajo de apoyo a los atletas chubutenses que representan a la provincia en el ámbito nacional e internacional.

Foto: Prensa Chubut.