Desde Zorrito Bike palpitan compromisos regionales

Ciclistas de mountain bike de Zorrito Bike & Running tuvieron un primer acercamiento al acompañamiento de Comodoro Deportes, en una reunión con el presidente del Ente, Hernán Martínez, junto a Sebastián Aguilar, referente de la institución de MTB y Trail Running.

Los jóvenes corredores de MTB citados fueron Lucas Brazanovich (Sub 23), Benjamín Opazo (Cadete) y Bruno Canobra (Menor), quienes vienen creciendo en la disciplina de la mano de su Team.

“Estuvimos con los representantes más chicos del Team, en una reunión con Hernán y con Martín, donde nos confirmaron el acompañamiento para ellos en lo que queda de las fechas del año y analizar la posibilidad del año que viene. Así que muy agradecidos al Ente. Tenemos a Lucas Brazanovich que nos representa en categoría Sub 23, Benjamín Opazo en Cadetes y Bruno Canobra en Menores, que viene de ser subcampeón regional en XCO en Trelew”, comentó Sebastián Aguilar, referente de Zorrito Bike & Running.

“Arrancamos este año con la escuelita; a mediados de agosto tuvimos una fecha en la que participaron desde chicos de 2 años hasta los 16 años. Y los tenemos a ellos, que vienen entrenando fuerte. Luego hay nenes más chicos que todavía no entran en competencias tan relevantes, pero se van sumando y van creciendo. La idea, en septiembre, es retomar el tema de la escuelita e ir sumando más chicos”, explicó Aguilar.

Para los tres corredores destacados, la idea es poder estar en diversas fechas nacionales en lo que queda del año. Canobra y Opazo tendrán una fecha única del Campeonato Provincial XCO en Trelew en octubre y la “Vuelta al Nahuelpán” en noviembre en Esquel. Por su parte, Brazanovich (21 años) espera poder ser parte de la “Vuelta al Nahuelpán” y tener la chance de estar en el “Gran Fondo de los 7 Lagos” de Rural Bike, en Villa La Angostura.

“Lucas viene de salir décimo en Sub 23 en Río Pinto. Compitieron casi 6.000 atletas y salió décimo en su categoría. Viene entrenando hace tiempo con Rodrigo Jara, que también es parte del equipo. Apuntamos a carreras más grandes para el próximo año, porque viene entrenando bastante bien”, explicó.

“Bruno y Benja apuntan a terminar este año sumando competencias, las regionales y lo más que puedan competir a nivel local, para enfocarnos en un calendario más amplio y competitivo el año que viene. Están en pleno crecimiento, con 13 y 15 años. Tenemos previsto el Campeonato Regional para ellos, también para el año que viene. Esperamos que sean cinco fechas para, a partir de febrero o marzo, confirmar sedes en Esquel, Comodoro, Trelew, Sierra Grande y posiblemente Caleta Olivia”, adelantó Aguilar.

“El balance de la reunión es más que positivo. En el sentido de la escuelita, los chicos que se engancharon y se lo están tomando en serio. Para la edad que tienen, están bastante enfocados. Y en cuanto a la reunión también, totalmente positiva porque arrancamos a mitad de año con las charlas y tenemos un acompañamiento importante. Le agradecemos al Ente, a Martín y Hernán, y también a ‘Popi’ Larrauri, a mi grupo y a mi familia”, cerró.

Foto: Prensa Comodoro Deportes