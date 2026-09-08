Waterpolo Comodoro: mucha actividad y la visita de Newell's

Planifica un cierre de temporada cargado de actividad, con el eje puesto en la histórica llegada del equipo rosarino.

Se viene un itinerario intenso para los próximos meses del waterpolo comodorense, con una nueva visita histórica del equipo masculino de Newell’s Old Boys de Rosario (Santa Fe). Esto será en noviembre y la idea es concretar una serie de partidos.

Pero antes, en octubre, los varones de la ciudad afrontarán otro viaje a Rosario para disputar los últimos cuatro encuentros de la Liga Nacional B, en la cual están compitiendo desde el inicio de año.

En otro orden, Aldo Formagnana (Categoría +55 años), Marcelo Alvarez y Xavier Miarons (Cat. +50) disputarán el Panamericano Master en Buenos Aires con la Selección Argentina.

Por su parte, el sábado 19 de septiembre tendrán acción Las Guerreras de Comodoro Rivadavia, que serán anfitrionas y enfrentarán dos veces al conjunto femenino de Rawson.

A su vez, tres chicos comodorenses competirán en un Nacional Sub 15, siendo refuerzos del equipo Náutico Sportivo de Avellaneda (Rosario).

Xavier Miarons, referente de la Asociación de Waterpolo de Comodoro Rivadavia, visitó a Hernán Martínez (Comodoro Deportes) y dijo que “se nos viene un fin de año cargado de torneos y partidos. Tenemos la última fecha de cuatro partidos de la Liga B, tenemos un viaje con chicos sub 15 para un Nacional, y una visita de las chicas de Rawson en septiembre”.

“Luego nos quedaría la visita histórica, al menos en el último tiempo, del club Newell’s Old Boys que participa de la Liga B, vendrá a disputar partidos en la Patagonia, eso no sucede hace mucho”, agregó.

El dirigente y jugador comentó que el deporte viene evolucionando: “Estamos creciendo, la gente se interesa por nuestro deporte, a medida que nos den espacio los vamos ocupando y aprovechando para tener el máximo de jugadores. Es mucho trabajo pero la recompensa es lograr cosas y que el waterpolo siga creciendo”.

Y finalizó resaltando la colaboración de Comodoro Deportes: “Con Hernán (Martínez) tuvimos una reunión positiva, siempre está dispuesto a acompañar, y la verdad que nos ayuda a poder lograr las cosas, ese acompañamiento nos permite abarcar más”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes