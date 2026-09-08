Lago, Cusumano y Fernández lideraron en el Tiro Práctico

Fueron los ganadores de la 5ª fecha de la especialidad que se realizó el domingo en el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

El último domingo, 15 tiradores deportivos fueron recibidos por una hermosa, soleada y algo fresca mañana para disputar la quinta fecha del ránking 2026 de Tiro Práctico en el Círculo de Caza Mayor General Lagos con el auspicio de Transportes Arias. Lejos quedó la frustración de perder la fecha de agosto debido al mal clima durante los dos primeros fines de semana, así que este domingo fue muy bien recibido con un clima que se portó muy bien y solo hubo que soportar el frío del comienzo de la mañana con un sol a pleno para beneplácito, tanto de participantes como organizadores y la ansiedad pasó al olvido para disfrutar de un excelente evento que tuvo distintos condimentos.

Como todos los años el ránking 2026 de la modalidad federada Tiro Práctico dispuso cinco etapas en el campo de tiro con diversos desafíos para que cada deportista utilizara su ingenio para resolverlas junto a sus armas de grueso calibre.

Con 109 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear etapas de diversa complejidad separados en 3 divisiones: “Producción”, “Producción Optics” y “Optics”. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores y “Producción Optics” contempla las mismas armas doble acción que Producción pero con miras de punto rojo. La división “Optics” es más permisiva, también con miras de punto rojo, accesorios de competición y la opción simple acción cuyos dos participantes fueron Benjamín Cusumano con una con novedosa Bersa M2Xi y Luís Martínez con una Springfield Armory 2011. Con esta nueva División el Tiro Práctico expone su versatilidad y permanente innovación.

Las etapas dispuestas fueron muy bien armadas y diseñadas con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad. Esta vez, las numerosas ausencias permitió disponer de cinto etapas pero manteniendo más de 100 disparos mínimos para el evento.

Ya el principio de año quedó lejos y los deportistas van afinando su desempeño, dejando atrás esos altibajos típicos de un inicio de ránking, pero varios tiradores cometieron errores inesperados, en espacial los tiros errados. En producción los dos primeros puestos erraron algunos disparos, así que este problema fue más extendido de lo común además de algunas fallas de fulminantes. Algunos pocos invictos en este sentido fueron Darío Vázquez, Fernando Lago y Erito Dos Santos.

En la división Producción, Marcos Fernández se mantuvo ajeno a todo esto y arrasó en dos de las cinco etapas y las tres que no pudo ganar, quedó tercero, cuarto y quinto respectivamente. Sus competidores más próximos fueron Jorge Alí que ganaría la etapa cuatro y Franco Rivero que se llevaría primera y quinta etapa. Al final el más regular fue Fernández como ya venía demostrándolo en las fechas de FBI. En segundo lugar y primero en Seniors se ubicó Jorge Alí a menos del 7%, apenas por encima de Franco Rivero. Darío Vázquez tampoco se bajó del 90% y un merecido cuarto puesto apenas por arriba del primero en Super Seniors, Erito Dos Santos.

Por el lado de la división Producción Optics el dominio absoluto fue de Fernando Lago que se llevaría 4 de las cinco etapas, dejando para Alejandro Lucero solo la etapa número dos. Igualmente Alejandro Lucero no desentonó con respecto al campeón vigente. Algunos problemas de fulminantes le quitaron puntos vitales, dejándolo a un poco más del 10% de Lago que se muestra imbatible en una División que pareciera caerle muy bien.

La división más novedosa, Optics, contó con Luís Martínez y Benjamín Cusumano como únicos protagonistas con estas armas dignas de ver. Ambos tiradores estaban casi en idénticas condiciones ya que Benjamín estrenaba pistola y Luís comenzaba a adaptarse a la mira de punto rojo. Cusumano controló bien sus disparos a diferencia de otras oportunidades, errando solo en la etapa uno un disparo que dio de lleno a un blanco penalizable (noshoot). Así y todo superó en un 14% a Luis Martínez.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al renovado grupo de colaboradores y estos cumplieron con un evento que dejó a todos felices con ganas de levantar el nivel de competencia. Se espera mantener la concurrencia durante las fechas venideras ya que a pesar de las ausencias el número de participantes sigue siendo más que importante y los nuevos que se fueron incorporando ya son los protagonistas junto a los históricos de esta maravillosa disciplina federada.

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RESULTADOS FINALES

DIVISION PRODUCCION

Marcos Fernández 100

Jorge Alí 93.39 (S)

Franco Rivero 93.13

Darío Vázquez 91.91

Erito Dos Santos 91.63 (SS)

Walter Cardozo 87.83

Diego Kraser 79.10

José Barbetta 76.94

Sergio Ocampos 70.69

Elivis González 64.56

Raúl González Ortiz 67.58

Sergio Carreño 57.12 (SS)

DIVISION PRODUCCION OPTICS

Fernando Lago 100% (S)

Alejandro Lucero 89.08 (S)

DIVISIÓN OPTICS

Benjamín Cusumano 100%

Luis Martínez 85.61 (S)

RANKING 2026 A CINCO FECHAS

Producción:, Alí 418, Berbetta 403, Kraser 385, Rivero 369, Dos Santos 330, Vázquez 317, Cardozo 292, Ortíz 282, Carreño 276, Purtscher 268, Barros 253, Fernández 222, Lecumberri 211.

Producción Optics: Lucero 449, Lago 400, Altuna F. 318, Martinez 300, Gaitán 243, Gonzalez 189, Relly 169, Meza 100, Cury 61, Sarmiento 43.

Optics: Cusumano 200, Larrañaga 100, Martínez 86, Altuna F. 46

Open: Altuna J.L. 300, Alis 100, Patitucci 39

Estándar: Pereyra 400

Foto: CCMGL